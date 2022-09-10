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«Потеряли близкого человека». Как британцы прощаются с Елизаветой Второй

Как в Великобритании прощаются с королевой, которая правила Великобританией 70 лет, Репортаж РБК о происходящем у королевских резиденций в Лондона и Виндзоре
Фото: Денис Ворошилов / РБК
Фото: Денис Ворошилов / РБК

Тихо и с уважением

С утра первого дня после смерти королевы Елизаветы Второй тысячи людей принесли цветы к Букингемскому дворцу и воротам Виндзорского замка, который был любимой резиденцией королевы и принца Филиппа. В Виндзор (город находится примерно в 33 км от Лондона) приезжали, в основном жители расположенных рядом поселков и те лондонцы, кто хотел почтить память Елизаветы, не продираясь сквозь толпы туристов.

Однако город все равно был заполнен людьми: места на парковках, даже на окраинах, нужно было долго искать, центральные улицы превратились фактически в пешеходные — люди шли к замку по одиночке, парами, компаниями, с семьями, детьми, собаками. С парковок, из автобусов, из здания железнодорожного вокзала вереницы людей направлялись к центру. Почти каждый нес букет цветов, кто-то — подписанную открытку.

Фото:Денис Ворошилов / РБК
Фото: Денис Ворошилов / РБК

Несмотря на большое количество людей, у замка стояла тишина. Собравшиеся говорили вполголоса, многие молчали, глядя на стены Виндзора. Кто-то крестился, кто-то вытирал глаза. Из-за траура прекратили работу парки развлечений, вывесив на входных воротах табличку, оповещающую о временном закрытии. В пабах не играла музыка, не звучал смех, не было громких разговоров. На подвешенных в залах телевизорах не шли трансляции спортивных каналов — их заменили передачи о жизни королевы.

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Главный въезд в Виндзорский замок был открыт — на территорию периодически въезжали фургоны и входили люди в рабочей одежде. В воротах стояли несколько полицейских. Подходы к замку не перекрывались: улицы были открыты, и только пространство для проезда машин было отделено невысокими — чуть выше пояса — решетками, за которыми стояли собравшиеся. Люди спрашивали у полицейских, о том, где они могут оставить цветы, полиция советовала идти к другому въезду в замок, который располагается со стороны Большого виндзорского парка.

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У главного входа почти никто не оставлял цветы, зато у парковых ворот лежали сотни букетов. В обычно тихом месте, куда доходят даже не все туристы, в этот день образовалась настоящая «карусель» из людей. Они шли к воротам из города, шли с противоположного конца парка, со стороны города Аскот, оставляли цветы, проводили на месте несколько минут, смотрели на замок и уходили. Вслед за ними приходили другие, движение не останавливалось.

Фото:Денис Ворошилов / РБК
Фото: Денис Ворошилов / РБК

Букеты цветов лежали на земле по обе стороны от ворот, кто-то привязал к решетке двух сувенирных вязаных кукол: гвардейца и королевы, кто-то оставил цветы с надписью на листе бумаги: «Королева: любовь и преданность». Люди оставляли у ворот свечи, вазы с цветами, воздушные шарики и флажки. Никто не толкался, не пытался оттеснить тех, кто мог задержаться дольше, чем другие. Люди ждали очереди оставить цветы.

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Принесли цветы школьники местной школы: около полутора десятков детей в возрасте примерно десяти лет пришли в сопровождении двух учителей. Так же тихо и спокойно, как и остальные, дети положили букеты и по шепоту учителя пошли обратно на урок.

За происходящим наблюдали четверо патрульных полицейских и двое вооруженных автоматами сотрудников полиции. Они общались с журналистами, местными жителями.

«Никаких инцидентов не было ни вчера (в день смерти королевы. — РБК), ни сегодня. Мы не думаем, что кто-то сможет сделать что-то плохое в такие дни. Мы видим, что люди приходят в состоянии скорби, мы здесь для того, чтобы помочь им в случае необходимости. И, конечно, это можно назвать массовым мероприятием, поэтому тут и мы, и вооруженная полиция. Это правило», — сказал РБК один из полицейских.

Фото:Денис Ворошилов / РБК
Фото: Денис Ворошилов / РБК

Никто из собравшихся у замка не выражал бурно эмоций, не было подавленных людей, однако все говорили о грусти в связи со смертью Елизаветы. «Я приехал, чтобы отдать дань уважения. Королева думала о нас, она была хорошая. Я подписал открытку, чтобы оставить здесь», — сказал РБК девятилетний школьник по имени Адам, который пропустил день занятий для того, чтобы приехать в Виндзор вместе с мамой из соседнего города Слау.

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Фото:Luke MacGregor / Reuters

Его мать, домохозяйка Карин, сказала, что с грустью узнала о смерти королевы, которую в ее семье любили как «приятного и мудрого человека». «Нет, слез нет. Может, немного, вчера. Но нам грустно. Она [королева] — это эпоха, я родилась при ее правлении, мой муж тоже, и наши дети. Все это закончилось. Мы должны это принять, но мы будем помнить эту выдающуюся женщину», — добавила она.

Отношение британцев к монархии проявилось с интересной стороны: о королеве отзывались с уважением, но не забывали про проблемы в возглавляемой ей семье Виндзоров. Кто-то вспоминал принцессу Диану, кто-то судьбу принцессы Маргарет, которой Елизавета Вторая, будучи главой Церкви Англии фактически не позволила выйти замуж за любимого мужчину, так как он был разведен.

Фото:Денис Ворошилов / РБК
Фото: Денис Ворошилов / РБК

«Мы с мужем были шокированы, когда узнали (о кончине королевы. — РБК). Мы никогда не считали себя монархистами, монархия и королевская семья для нас были лишь элементом, который связывает поколения и является общим для всей нашей нации. Мы по-разному относились к Виндзорам, я не считаю, что семья хорошо поступала с отдельными ее членами, но сейчас я чувствую, что мы потеряли близкого человека, члена нашей семьи, который всю нашу жизнь был рядом», — сказала РБК жительница поселка Датчет, расположенного рядом с Виндзором.

Фото:Денис Ворошилов / РБК
Фото: Денис Ворошилов / РБК

Виндзор уже начал подготовку к церемонии прощания и похоронам королевы. Как ожидается, они пройдут на десятый день после ее смерти. Елизавету Вторую похоронят в часовне Виндзорского замка рядом с мужем, родителями — королем Георгом VI и королевой Елизаветой — и младшей сестрой принцессой Маргарет. Точную дату похорон королевская семья назовет позднее. Однако уже сейчас в городе устанавливают ограждения, чтобы обеспечить движение траурной процессии, которая прибудет из Лондона после отпевания в Вестминстерском аббатстве, вешают знаки, запрещающие парковку на центральных улицах, а также приводят в порядок газоны и фасады зданий у замка.

Прощание под селфи туристов

В Лондоне цветы несли к Букингемскому дворцу. К середине дня у ограды уже невозможно было найти место, чтобы пристроить букет, и люди аккуратно пытались закрепить свои цветы с помощью лент или просунуть между других букетов. Цветы лежали даже на мемориале королевы Виктории — памятнике на площади перед дворцом.

Фото:Денис Ворошилов / РБК
Фото: Денис Ворошилов / РБК

Полиция перекрыла движение у памятника, сделав площадь пешеходной. Многие фотографировались, на площади гуляли многочисленные туристы, которые делали селфи и просили их сфотографировать на фоне дворца. Атмосфера сильно отличалось от домашней, которая была в Виндзоре. Возможно, виной тому были туристы, возможно многочисленные съемочные группы и журналисты, которые пытались поговорить с теми, кто пришел почтить память Елизаветы Второй.

«Я из Берлина, в Лондоне в командировке, сегодня улетаю обратно домой. Я с уважением отношусь к чувствам британцев и считаю королеву приятным человеком. Перед тем, как поехать в аэропорт, я приехал погулять в центр города, посмотреть на то, что происходит», — рассказал 37-летний менеджер логистической компании Андреас.

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У дворца, который считался главной резиденцией королевы, было меньше семей с детьми, чем у Виндзорского замка, но больше молодежи — студентов и старших школьников. Они с интересом читали надписи на открытках и плакатах, принесенных вместе с цветами, фотографировались.

Полиции у дворца было больше, чем у Виндзорского замка. Однако полицейские не мешали людям ходить по перекрытым для движения машин дорогам и просили переходить на тротуар лишь там, где может проезжать служебный транспорт.

Фото:Денис Ворошилов / РБК
Фото: Денис Ворошилов / РБК

Погода в Лондоне не благоприятствовала собравшимся — в городе второй день периодически идут проливные, почти тропические, но недолгие дожди. Собравшиеся у дворца прятались от них под деревьями, но многие принесли с собой зонтики, плащи и даже надели резиновые сапоги — традиционную английскую обувь, актуальную круглый год. «Нет, дожди не являются для нас проблемой. У нас все с собой — пончо-дождевики, зонты. Мы останемся до вечера, это наш долг. Мы потеряли близкого человека, почти что члена семьи. Поэтому дождь — это не такая большая неприятность», — сказала Ариадне, женщина средних лет, прятавшаяся от дождя под деревом в парке Сент-Джеймс вместе с двумя подругами.

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В каждом доме

Те, кто не смог приехать к Букингемскому дворцу или отправиться в Виндзор, вспоминают королеву дома. Житель лондонского района Кенсингтон, 97-летний Алан рассказал РБК, что тяжело переживает уход королевы. «Мы с ней ровесники. Мы прожили почти одну жизнь, я имею в виду те события, которые переживала страна и мир за последний почти век. Как вы думаете, как я воспринял сообщение о ее смерти? Очень тяжело. Она — это эпоха, моя эпоха. <…> Королева была выдающейся женщиной с непростой судьбой. Поверьте мне, ее мудрость помогла Британии стать такой, какой мы ее видели и знаем», — сказал он.

Фото:Денис Ворошилов / РБК
Фото: Денис Ворошилов / РБК

Об уходе королевы в Британии напоминает все: электронные билборды вдоль дорог и рекламные вывески заменили на ее портреты с датами жизни, объявления о смерти Елизаветы установлены на станциях метро, телеканалы транслируют передачи с воспоминаниями о ней, на радиостанциях не звучит веселая музыка, люди на улицах в эти дни менее эмоциональны.

В связи с трауром многие компании отменили корпоративные мероприятия, люди отменяют празднования дней рождения. «В сложившейся ситуации мы считаем нужным отменить празднование дня рождения нашей дочери <…> и перенести его на 24 сентября. Надеюсь, вы с пониманием воспримете это», — написали родители ученицы одной из начальных школ на западе Лондона в школьном чате.

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В школах под патронатом церкви Англии запланированы поминальные службы по Елизавете Второй. Они в большинстве состоятся на предстоящей неделе, к участию приглашены родители, вне зависимости от вероисповедания и гражданства.

Фото:Денис Ворошилов / РБК
Фото: Денис Ворошилов / РБК

Из-за траура, который продлится в течение семи дней после похорон королевы, в стране приспустили государственные флаги. Флаги на королевских резиденциях не поднимут до 8:00 дня, следующего за датой окончания траура. В Гайд-парке и лондонском Тауэре 9 сентября дали оружейный салют из 96 залпов в честь королевы — по одному выстрелу за каждый год ее жизни.

Фото:Денис Ворошилов / РБК
Фото: Денис Ворошилов / РБК

На следующий после смерти королевы день в нации обратился новый британский монарх — король Карл Третий. Он назвал Елизавету II примером и источником вдохновения, а поданным пообещал защищать конституционные принципы, «составляющие сердце Великобритании». В этот же день король впервые принял премьер-министра Лиз Трасс.

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Елизавета II королева прощание британцы Великобритания

Елизавета Вторая Виндзор

монарх, королева Великобритании

21 апреля 1926 года

Карл III Виндзор

Король Великобритании

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