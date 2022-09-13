В НАТО призвали Армению и Азербайджан к немедленной деэскалации

Фото: Umit Bektas / Reuters

Военные действия на границе Армении и Азербайджана должны немедленно прекратиться, заявил представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в Twitter.

«Крайне обеспокоен ударами на границе Армении и Азербайджана, в том числе сообщениями об ударах по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре Армении. НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и срочной деэскалации», — написал он.

Похожее мнение высказал глава Евросовета Шарль Мишель. Политик не увидел «альтернативы миру и стабильности» и назвал дипломатию единственным способом их обеспечить.

«Сообщения о боевых действиях на границе Армении и Азербайджана вызывают крайнюю тревогу. Необходимо полное и устойчивое прекращение огня. <...> Я в контакте с лидерами Азербайджана и Армении», — заявил он в Twitter.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени Евросоюза также призвал стороны к деэскалации. Он рассказал, что европейские представители вступили диалог с Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь урегулировать ситуацию. Затем Боррель уточнил, что в обе страны отправили спецпредставителя Еврсоюза Тойво Клаара для переговоров с главами государств на тему деэскалации.

В ночь с 12 на 13 сентября конфликт Армении и Азербайджана вновь обострился, между двумя сторонами начались бои.

Читайте на РБК Pro Pro Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать Инструкции Pro В чем разница между стыдом и виной — разбираемся с психологом В чем разница между стыдом и виной — разбираемся с психологом Видео Pro Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать Почему появляется алкогольная зависимость и как ее распознать Инструкции Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере Статьи Pro Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Инструкции Pro Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Мир охватила волна «тихих увольнений». К чему она приведет в России Статьи Pro Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Исследования

В Минобороны Армении говорили, что обстрелам подверглись приграничные города Сотка, Горис, Джермук, Варденис, Ишханасар и Капан. В результате, утверждал премьер Никол Пашинян, со стороны Армении погибли как минимум 49 человек. Минобороны страны обвинило в атаке Азербайджан и заявило, что обстрел вели из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия, а также с помощью беспилотников.

Минобороны Азербайджана возложило ответственность за обострение на армянские «диверсионные группы», которые, по версии Баку, установили фугасы на участках между позициями подразделений азербайджанской армии и путями снабжения. После этого армянские формирования открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов, утверждали в ведомстве. В азербайджанском МИДе подтвердили наличие погибших и пострадавших, но не назвали конкретных цифр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян той же ночью позвонил российскому президенту Владимиру Путину и обсудил с ним происходящее на границе. Кроме него Пашинян звонил президентам Франции и США Эммануэлю Макрону и Джо Байдену.

Премьер созвал Совет безопасности, после чего армянское правительство обратилось за помощью к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН.

Российский МИД сообщил, что стороны договорились о прекращении огня с 9:00 мск.