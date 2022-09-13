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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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ЕС призвал Армению и Азербайджан вернуться к переговорам

Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Армения и Азербайджан должны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров, заявил глава дипломатической служба Евросоюза Жозеп Боррель, следует из публикации на сайте.

«Все силы должны вернуться на позиции, которые занимали до этой эскалации, и полностью соблюдать режим прекращения огня», — сказал он.

Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель связываются с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Специальный представитель ЕС Тойво Клаар посетит обе страны, чтобы обсудить развитие диалога между лидерами Армении и Азербайджана.

«ЕС полон решимости продолжать действовать в качестве честного посредника между Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь в создании безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа на благо всего его народа», — указал Боррель.

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Фото:Артем Микрюков / Reuters

В ночь с 12 на 13 сентября вблизи линии разграничения между Армений и Азербайджаном прошли бои. По данным Армении, под обстрел из артиллерии, крупнокалиберного оружия и беспилотников попали города Сотка, Горис, Джермук, Варденис, Ишханасар и Капан. Судя по информации Азербайджана, огонь из различных видов оружия, в том числе из минометов, со стороны армянских войск велся по Дашкесанскому, Кельбаджарскому и Лачинскому районам.

Жертвами с армянской стороны стали 49 человек. Азербайджан сообщал о погибших и пострадавших, но не называл конкретных цифр.

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Организация Договора о коллективной безопасности, к которой обратился армянский премьер-министр Никол Пашинян, выступила против силовых методов решения конфликта, призвала использовать дипломатические инструменты, а также соблюдать трехсторонние договоренности.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов связался с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Она выразила обеспокоенность ростом напряженности и военных столкновений в регионе и призвала прекратить боевые действия.


 

Теги
Армения Азербайджан обострение ЕС Жозеп Боррель
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