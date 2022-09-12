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В Харьковской области сообщили об эвакуации 5 тыс. человек в Россию

Глава харьковской ВГА Ганчев: в Купянске ВСУ расстреливают людей на улицах
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

За последние дни из Харьковской области на территорию России эвакуировались пять тысяч человек, о направившихся в Луганскую народную республику жителях информации нет, поскольку из-за обстрелов с ними нет связи, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ВГА подчеркнул, что эвакуацию населения усложняли бомбардировки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру», — сказал Ганчев, предположив, что это делается, чтобы после представить как действия российских военных.

Харьковская ВГА призвала эвакуироваться и пообещала жителям ₽10 тыс.
Политика
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

Власти подконтрольных России территорий Харьковской области 9 сентября объявили эвакуацию населения Изюма, Купянска и Великого Бурлука. Жителей населенных пунктов в зоне обстрелов со стороны ВСУ призвали покинуть дома.

Большая часть эвакуируемых направилась в Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков говорил, что за 11 сентября границу пересекли «тысячи» людей, и сообщал об очередях на погранпункте. 12 сентября он заявил, что таких заторов уже нет. Днем ранее глава соседней Курской области Роман Старовойт предложил помощь в приеме беженцев.

10 сентября ВГА Изюмского района назвала обстановку в городе тяжелой. По словам главы администрации Владислава Соколова, обстрелы ВСУ боеприпасами иностранного производства вызывают разрушения, местные жители гибнут.

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В тот же день Минобороны России заявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейскую группировку перебросили на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей» спецоперации.

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