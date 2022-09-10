Харьковская ВГА призвала эвакуироваться и пообещала жителям ₽10 тыс.

Администрация также выплатит жителям зарплату за все месяцы начиная с мая. Города в подконтрольной России части региона подвергаются обстрелам ВСУ, а изюмско-балаклейская группировка российских ВС была переброшена в Донбасс

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области единожды выделит жителям региона по 10 тыс. руб., а также выплатит все долги по зарплате с мая. Об этом сообщил глава ВГА Виталий Ганчев, передает ТАСС.

Он рекомендовал жителям области покинуть территорию, отметив, что в Купянске, Балаклее и Изюме сохраняется напряженная обстановка.

9 сентября Ганчев объявил об эвакуации населения Изюма, Купянска и Великого Бурлака в более безопасные населенные пункты, в том числе в России. Позднее он заявил, что все населенные пункты подконтрольной российским войскам части Харьковской области находятся под обстрелом со стороны украинских вооруженных сил. Глава ВГА призвал жителей населенных пунктов в зоне обстрелов покинуть дома.

В субботу глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов назвал обстановку в Изюме тяжелой. «Последние две недели город подвергается активному постоянному обстрелу со стороны ВСУ, боеприпасами иностранного производства — HIMARS, M777 155 калибра, что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв», — объяснил он.

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов 10 сентября сообщил, что союзные войска покинули Изюм. В Минобороны России впоследствии пояснили, что перебросили изюмско-балаклейскую группировку на территорию ДНР «для достижения заявленных целей спецоперации».