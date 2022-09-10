Власти Изюма назвали обстановку тяжелой из-за обстрелов HIMARS и M777

Руководитель районной ВГА заявил, что последние две недели город постоянно обстреливают. Эвакуация населения из Изюма продолжается *

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Изюмского района Харьковской области Владислав Соколов назвал обстановку в Изюме тяжелой, передает «Интерфакс».

«Последние две недели город подвергается активному постоянному обстрелу со стороны ВСУ, боеприпасами иностранного производства — HIMARS, M777 155 калибра, что вызывает большие разрушения, большое количество пострадавших и жертв», — сказал он.

Продолжается эвакуация населения города в Россию. Соколов добавил, что дети, которых родители отправили из Изюма и Балаклеи в Краснодарский край в детские лагеря, останутся там на вторую смену.

Изюм находится недалеко от границы Харьковской области с ДНР. Днем 10 сентября первый замминистра ДНР Даниил Безсонов написал в Telegram, что союзные войска покинули Изюм. «Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов харьковского направления», — сказал он. Отход из города также подтвердили военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный.

Об эвакуации мирного населения Изюма, Купянска и Великого Бурлука глава ВГА подконтрольной российским войскам части Харьковской области Виталий Ганчев сообщил накануне. Он добавил, что несколько населенных пунктов перешли под контроль украинских сил, но не уточнил, какие именно.

Минобороны в ходе брифинга 10 сентября сообщило об ударах по украинским военным в районе Балаклеи и Чугуева, также расположенных на харьковском направлении.