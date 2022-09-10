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Гладков сообщил об очереди беженцев из Харьковской области на границе

У пропускного пункта в Белгородской области развернуты мобильные пункты питания и обогрева. Сам губернатор отправился на границу, куда едут жители находящихся под обстрелом ВСУ районов Харьковской области
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

У пропускного пункта в белгородском селе Логачевка на границе с Харьковской областью Украины скопились большие очереди машин с беженцами. Местные власти развернули мобильные пункты питания и установили пункты обогрева вдоль всей очереди, организована доставка еды и воды «на Харьковскую сторону», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По необходимости готовы оказать и медицинскую помощь, на границе дежурит бригада медиков. Всех желающих готовы доставить в пункт временного размещения граждан. Постараемся обеспечить всем необходимым тех, кто в этом нуждается, — написал глава региона в Telegram. — Выезжаю на место сам, в том числе посмотрю и пункт пропуска в Шебекино».

О многокилометровой очереди беженцев из Балаклеи и Купянского района Харьковской области накануне вечером сообщал корреспондент «РИА Новости».

Глава генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил о переброске сводного волонтерского отряда из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска Харьковской области на границу с Белгородской областью России, куда прибывают беженцы. По его словам, днем 10 сентября на границе находилось более 400 автомобилей. 30 добровольцев помогают украинцам с питанием, регистрацией, размещением, заправкой автомобилей. «Усиливаем отряд ребятами из «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты» из других регионов», — добавил Турчак.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

9 сентября власти подконтрольной российским войскам части Харьковской области объявили эвакуацию населения Изюма, Купянска, Великого Бурлука. Жителей населенных пунктов в зоне обстрелов со стороны ВСУ призвали покинуть дома.

В субботу военно-гражданская администрация Изюмского района назвала обстановку в городе тяжелой. По словам руководителя администрации Владислава Соколова, обстрелы ВСУ боеприпасами иностранного производства вызывают разрушения, местные жители гибнут.

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Минобороны России 10 сентября заявило о перегруппировке войск: изюмско-балаклейскую группировку перебросили на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей» спецоперации.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Вячеслав Гладков Белгородская область беженцы
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