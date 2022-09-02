Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 01 сен, 16:01
FT сообщила о «непредвиденном» доходе владельца Onlyfans в $0,5 млрд Бизнес, 04:06
Байден обвинил в экстремизме Трампа и его сторонников Политика, 03:58
«Коммерсантъ» узнал о претенденте на долю Shell в СП с «Газпром нефтью» Бизнес, 03:35
В Запорожской ВГА сообщили о серии мощных взрывов в Мелитополе Политика, 03:25
Иран передал США «конструктивный ответ» на предложение по ядерной сделке Политика, 03:16
Шольц отверг возможность прекращения импорта российского газа в Германию Политика, 02:50
Судно с украинским зерном сняли с мели в Босфоре Общество, 02:29
МАГАТЭ провело первичную оценку состояния Запорожской АЭС Политика, 02:26
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Автора «санкций из ада» против России предложили допросить по делу Трампа Политика, 02:13
Берлускони завел TikTok и выложил видео с шуткой про Путина и Байдена Политика, 01:56
«Яндекс» попросил АвтоВАЗ увеличить поставки автомобилей для такси Бизнес, 01:31
США объявили о пересмотре политики размещения афганских беженцев Политика, 00:52
В Стамбуле обстреляли штаб-квартиру федерации футбола Турции Спорт, 00:47
Дания поставит военную форму и зимнюю одежду для ВСУ Политика, 00:34
Политика ,  
0 

Байден обвинил в экстремизме Трампа и его сторонников

Республиканцы, которые поддерживают Дональда Трампа и его программу Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой»), представляют экстремистские силы, заявил президент США Джо Байден, выступая в Филадельфии, передает Reuters.

«Республиканцы, Дональд Трамп и MAGA, представляют экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики», — сказал он. По его словам, сторонники Трампа хотят отменить демократические выборы и вернуть страну «назад», во времена, где не были разрешены, например, однополые браки или аборты.

New York Times отмечает, что в этой речи Байден использовал именно имя Трампа, хотя чаще называл его «бывший президент» или «мой предшественник». Кроме того, нынешний глава государства сделал упор на то, что MAGA несут «хаос» и грозят «политическим насилием», имея в виду события 6 января 2021 года в Капитолии. Однако Байден подчеркнул, что не все республиканцы являются последователями Трампа.

27 августа Байден также заявил, что «философия MAGA похожа на полуфашизм».

В конгрессе призвали разведку оценить ущерб безопасности США из-за Трампа
Политика
Фото:Andrew Kelly / Reuters

Трамп и Байден были соперниками на президентских выборах 2020 года. Победу одерживал Байден, однако Трамп и его сторонники не согласились с результатами и попробовали захватить Капитолий 6 января прошлого года.

Байден и Трамп официально не объявляли, что планируют баллотироваться в президенты США на следующих выборах, в 2024-м, но такую возможность не исключали. При этом между ними в последнее время обострилось противостояние.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис
Статьи
Pro
Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело
Видео
Pro
Фото: Clive Rose / Getty Images Как понять, что собеседник вас обманывает: семь правил
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут
Статьи
Pro
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Волатильность российских акций вернулась на докризисный уровень
Статьи
Pro
$10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось
Статьи

Одним из ключевых эпизодов этого стали обыски ФБР в резиденции Трампа Мар-а-лаго в Майами. Оттуда изъяли секретные документы, которые, предположительно, Трамп увез из Белого дома, покидая его после окончания президентского срока. Экс-президент сначала потребовал вернуть документы, а позднее — назначить независимого эксперта для их изучения.

Трамп также заявил, что его не предупредили об обысках и что Байден знал о проведении рейда. В Белом доме последнее утверждение опровергали. Кроме того, Трамп назвал эти события «актом политического возмездия» и попыткой помешать ему участвовать в грядущих президентских выборах, поскольку ему грозило обвинение в шпионаже.

Теги
Джо Байден Дональд Трамп Республиканская партия экстремизм
Материалы по теме
Суд согласился назначить эксперта для изучения изъятых у Трампа бумаг
Политика
ФБР опасалось огласки обыска в доме Трампа из-за риска уничтожения улик
Политика
Трамп обвинил ФБР в краже трех паспортов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter