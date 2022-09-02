Байден обвинил в экстремизме Трампа и его сторонников
Республиканцы, которые поддерживают Дональда Трампа и его программу Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой»), представляют экстремистские силы, заявил президент США Джо Байден, выступая в Филадельфии, передает Reuters.
«Республиканцы, Дональд Трамп и MAGA, представляют экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики», — сказал он. По его словам, сторонники Трампа хотят отменить демократические выборы и вернуть страну «назад», во времена, где не были разрешены, например, однополые браки или аборты.
New York Times отмечает, что в этой речи Байден использовал именно имя Трампа, хотя чаще называл его «бывший президент» или «мой предшественник». Кроме того, нынешний глава государства сделал упор на то, что MAGA несут «хаос» и грозят «политическим насилием», имея в виду события 6 января 2021 года в Капитолии. Однако Байден подчеркнул, что не все республиканцы являются последователями Трампа.
27 августа Байден также заявил, что «философия MAGA похожа на полуфашизм».
Трамп и Байден были соперниками на президентских выборах 2020 года. Победу одерживал Байден, однако Трамп и его сторонники не согласились с результатами и попробовали захватить Капитолий 6 января прошлого года.
Байден и Трамп официально не объявляли, что планируют баллотироваться в президенты США на следующих выборах, в 2024-м, но такую возможность не исключали. При этом между ними в последнее время обострилось противостояние.
Одним из ключевых эпизодов этого стали обыски ФБР в резиденции Трампа Мар-а-лаго в Майами. Оттуда изъяли секретные документы, которые, предположительно, Трамп увез из Белого дома, покидая его после окончания президентского срока. Экс-президент сначала потребовал вернуть документы, а позднее — назначить независимого эксперта для их изучения.
Трамп также заявил, что его не предупредили об обысках и что Байден знал о проведении рейда. В Белом доме последнее утверждение опровергали. Кроме того, Трамп назвал эти события «актом политического возмездия» и попыткой помешать ему участвовать в грядущих президентских выборах, поскольку ему грозило обвинение в шпионаже.