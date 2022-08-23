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Трамп потребовал назначить эксперта для изучения изъятых документов

Секретные документы, которые экс-президент должен был оставить в Белом доме после ухода с поста, сотрудники ФБР изъяли в ходе обыска в его резиденции. Трамп потребовал, чтобы за изучением бумаг наблюдал независимый адвокат
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа потребовали, чтобы суд назначил независимого эксперта-адвоката, который будет наблюдать за изучением изъятых у него документов, передает The Washington Post со ссылкой на иск.

В исковом заявлении обыск в резиденции экс-президента описывается как «шокирующе агрессивный». Представитель Минюста США Энтони Коули, комментируя документ, сказал, что проведение обысков было одобрено судом, а об иске Трампа ведомству известно. «США передадут свой ответ в суд», — добавил он.

Сотрудники ФБР обыскали резиденцию экс-президента во Флориде в начале августа и изъяли 11 коробок с секретными документами, в том числе с грифом «совершенно секретно», «конфиденциально» и TS/SCI (особо секретная информация с разделами, предназначенными только для первых лиц государства). Обыски прошли после того, как управление архивов и документов США в феврале предположило, что Трамп, выезжая из Белого дома, увез с собой 15 коробок с документами, в том числе с секретными. Их впоследствии вернули, но Минюст санкционировал обыски в резиденции экс-президента, чтобы убедиться, что тот ничего не оставил себе.

ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа во Флориде
Политика
Фото:Lynne Sladky / AP

Трамп назвал произошедшее «неамериканским, необоснованным и ненужным рейдом», отказался свидетельствовать против себя и потребовал вернуть изъятые документы. По его словам, эти материалы подпадают под адвокатскую тайну или защищены привилегией исполнительной власти, в соответствии с которой президент может не раскрывать определенную информацию. Бывший глава государства сказал, что готов был добровольно отдать агентам бумаги, «это все было рассекречено». Он также обвинил ФБР в краже трех паспортов во время обыска.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
США Дональд Трамп
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