Захарова увидела в комментариях Белого дома признание фашизма в США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер словами об отношении президента США Джо Байдена к республиканцам официально признала наличие фашизма в Соединенных Штатах. Об этом в своем Telegram заявила официциальный представитель МИД России Мария Захарова.

Жан-Пьер ранее заявила, что Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников бывшего главы администрации Дональда Трампа как «фашистов» и продолжит бороться с ними за права американцев.

«Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чем многие только догадывались — в США бушует фашизм. Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»? Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами?», — написала Захарова.

Байден назвал некоторых сторонников Трампа «фашистами» 27 августа на выступлении в городе Бетесде. «Экстремальная философия MAGA (Make America Gteat Again) похожа на полуфашизм», — заявил он тогда.