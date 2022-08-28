Захарова увидела в комментариях Белого дома признание фашизма в США
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер словами об отношении президента США Джо Байдена к республиканцам официально признала наличие фашизма в Соединенных Штатах. Об этом в своем Telegram заявила официциальный представитель МИД России Мария Захарова.
Жан-Пьер ранее заявила, что Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников бывшего главы администрации Дональда Трампа как «фашистов» и продолжит бороться с ними за права американцев.
«Карин Жан-Пьер вслух сказала то, о чем многие только догадывались — в США бушует фашизм. Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»? Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами?», — написала Захарова.
Байден назвал некоторых сторонников Трампа «фашистами» 27 августа на выступлении в городе Бетесде. «Экстремальная философия MAGA (Make America Gteat Again) похожа на полуфашизм», — заявил он тогда.
Лозунг «Сделаем Америку великой снова» Трамп активно продвигал перед президентскими выборами 2016 года, на которых он одержал победу. На выборах 2020 года он также использовал лозунг Keep America Great («Сохраним Америку великой»).