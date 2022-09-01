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Аксенов напомнил о продолжении туристического сезона в Крыму

Курортный сезон в Крыму продолжается, все туристические объекты на полуострове работают в штатном режиме, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью газете «Известия».

«Крым надежно защищен, меры безопасности в последнее время серьезно усилены. Нет никакой нужды запрещать въезд или досрочно завершать сезон. <.> Все туристические объекты работают в штатном режиме, курортный сезон в Крыму продолжается», — сказал он.

Действующий в регионе «желтый» (высокий) уровень террористической опасности ввели для защиты жителей региона и туристов, крымские власти полностью контролируют ситуацию, подчеркнул Аксенов.

В Крыму запретили запускать дроны и пиротехнику на время спецоперации
Политика
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Ранее, Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщило, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны. Минобороны 29 августа подтвердило попытку контрнаступления ВСУ в Херсонской области и под Николаевом, но уточнило, что она провалилась. До этого власти Крыма назвали данные о наступлении «фейком» и «вбросом».

30 и 31 августа ведомство также заявляло о попытках контрнаступления, которые провалились и принесли ВСУ потери. Атаки предпринимали на населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды на Николаево-Криворожском и других направлениях.

Регионы, граничащие с Украиной, после начала российской военной операции не раз сообщали об обстрелах. На фоне спецоперации некоторые из них ввели на всей территории или ее части «желтый» уровень террористической опасности. В середине апреля его ввели на севере и востоке Крыма, затем режим неоднократно продлевали. Сейчас он действует в городах Армянск, Джанкой и Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах на севере полуострова. То же касается территорий объектов Минтранса, Минздрава, Минэнерго и других республиканских ведомств. Режим действует до 8 сентября. Крымские власти также запретили местным жителям запускать беспилотники и применять пиротехнику на время спецоперации.

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Кейсы

В июле Аксенов назвал Крым самым пострадавшим регионом России с точки зрения туризма. По его словам, в 2022 году приток туристов на полуостров упал на 32% по сравнению с прошлым годом, а средняя заполняемость отелей составила 50%.

Теги
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