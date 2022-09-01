Аксенов напомнил о продолжении туристического сезона в Крыму

Курортный сезон в Крыму продолжается, все туристические объекты на полуострове работают в штатном режиме, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью газете «Известия».

«Крым надежно защищен, меры безопасности в последнее время серьезно усилены. Нет никакой нужды запрещать въезд или досрочно завершать сезон. <.> Все туристические объекты работают в штатном режиме, курортный сезон в Крыму продолжается», — сказал он.

Действующий в регионе «желтый» (высокий) уровень террористической опасности ввели для защиты жителей региона и туристов, крымские власти полностью контролируют ситуацию, подчеркнул Аксенов.

Ранее, Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщило, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны. Минобороны 29 августа подтвердило попытку контрнаступления ВСУ в Херсонской области и под Николаевом, но уточнило, что она провалилась. До этого власти Крыма назвали данные о наступлении «фейком» и «вбросом».

30 и 31 августа ведомство также заявляло о попытках контрнаступления, которые провалились и принесли ВСУ потери. Атаки предпринимали на населенные пункты Архангельское, Ольгино и Терновые Поды на Николаево-Криворожском и других направлениях.

Регионы, граничащие с Украиной, после начала российской военной операции не раз сообщали об обстрелах. На фоне спецоперации некоторые из них ввели на всей территории или ее части «желтый» уровень террористической опасности. В середине апреля его ввели на севере и востоке Крыма, затем режим неоднократно продлевали. Сейчас он действует в городах Армянск, Джанкой и Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах на севере полуострова. То же касается территорий объектов Минтранса, Минздрава, Минэнерго и других республиканских ведомств. Режим действует до 8 сентября. Крымские власти также запретили местным жителям запускать беспилотники и применять пиротехнику на время спецоперации.

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В июле Аксенов назвал Крым самым пострадавшим регионом России с точки зрения туризма. По его словам, в 2022 году приток туристов на полуостров упал на 32% по сравнению с прошлым годом, а средняя заполняемость отелей составила 50%.