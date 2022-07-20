Аксенов назвал Крым «самым пострадавшим в плане туризма регионом»

Средняя заполняемость крымских отелей составила 50% в этом сезоне. Поэтому регион можно считать самым пострадавшим в этой отрасли, считает его глава Сергей Аксенов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Крыму представители туристической области в этом сезоне столкнулись с падением турпотока, заявил в интервью РБК глава региона Сергей Аксенов.

«Что касается курортного сезона, на него, конечно, повлияло отсутствие авиасообщения, — рассказал он. — С января по июнь в республику въехало 2,2 млн человек». При этом Аксенов добавил, что эти цифры почти соответствуют уровню допандемийного 2019 года. «Нынешний турпоток на 32% ниже уровня аналогичного периода 2021 года, но это вообще был эксклюзивный год, тучный», — пояснил он.

В июне в Крым приехало более 815 тыс. туристов, а средняя заполняемость отелей региона составила около 50%. Глава Крыма пообещал, что до 10 августа крымские власти вынесут на рассмотрение президента и правительства меры поддержки для полуострова.

«С точки зрения туризма мы, наверное, самый пострадавший регион. Поэтому мы собрали отельеров и выяснили, что чаще всего они просят о ежемесячном субсидировании МРОТ, как было при пандемии, — пояснил он. — Также они берут целевые кредиты в банках со списанием на следующий год в том случае, если они выполнят целевой показатель». Больше всего на снижение показателей повлияло закрытие симферопольского аэропорта, добавил Аксенов. Когда он откроется, зависит от решения военных, сказал глава региона.

Ранее РБК писал о том, что в июне количество постояльцев в крымских гостиницах снизилось на треть по сравнению с прошлым годом, а средняя заполняемость составила 50%. Турпоток на полуостров начал снижаться еще в начале года: по данным Росстата, в январе—марте этого года количество постояльцев в средствах размещения оказалось почти на 35% ниже, чем годом ранее, — всего 185,7 тыс. человек. В мае этого года на полуостров приехали около 330 тыс. отдыхающих — на 37% меньше, чем в мае 2021-го, когда турпоток поставил 30-летний рекорд (520 тыс. человек).

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При этом параллельно со снижением загрузки в крымских гостиницах упала и стоимость проживания. Цены на размещение оказались в среднем ниже на 20% по сравнению с прошлым годом, отметил представитель Минкурортов Крыма. Из-за логистических сложностей добираться до региона стало сложно, и туристы переключились на более доступные курорты.

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