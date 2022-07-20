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Аксенов назвал Крым «самым пострадавшим в плане туризма регионом»

Средняя заполняемость крымских отелей составила 50% в этом сезоне. Поэтому регион можно считать самым пострадавшим в этой отрасли, считает его глава Сергей Аксенов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Крыму представители туристической области в этом сезоне столкнулись с падением турпотока, заявил в интервью РБК глава региона Сергей Аксенов.

«Что касается курортного сезона, на него, конечно, повлияло отсутствие авиасообщения, — рассказал он. — С января по июнь в республику въехало 2,2 млн человек». При этом Аксенов добавил, что эти цифры почти соответствуют уровню допандемийного 2019 года. «Нынешний турпоток на 32% ниже уровня аналогичного периода 2021 года, но это вообще был эксклюзивный год, тучный», — пояснил он.

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Сергей Аксенов

В июне в Крым приехало более 815 тыс. туристов, а средняя заполняемость отелей региона составила около 50%. Глава Крыма пообещал, что до 10 августа крымские власти вынесут на рассмотрение президента и правительства меры поддержки для полуострова.

«С точки зрения туризма мы, наверное, самый пострадавший регион. Поэтому мы собрали отельеров и выяснили, что чаще всего они просят о ежемесячном субсидировании МРОТ, как было при пандемии, — пояснил он. — Также они берут целевые кредиты в банках со списанием на следующий год в том случае, если они выполнят целевой показатель». Больше всего на снижение показателей повлияло закрытие симферопольского аэропорта, добавил Аксенов. Когда он откроется, зависит от решения военных, сказал глава региона.

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Бизнес
Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Ранее РБК писал о том, что в июне количество постояльцев в крымских гостиницах снизилось на треть по сравнению с прошлым годом, а средняя заполняемость составила 50%. Турпоток на полуостров начал снижаться еще в начале года: по данным Росстата, в январе—марте этого года количество постояльцев в средствах размещения оказалось почти на 35% ниже, чем годом ранее, — всего 185,7 тыс. человек. В мае этого года на полуостров приехали около 330 тыс. отдыхающих — на 37% меньше, чем в мае 2021-го, когда турпоток поставил 30-летний рекорд (520 тыс. человек).

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При этом параллельно со снижением загрузки в крымских гостиницах упала и стоимость проживания. Цены на размещение оказались в среднем ниже на 20% по сравнению с прошлым годом, отметил представитель Минкурортов Крыма. Из-за логистических сложностей добираться до региона стало сложно, и туристы переключились на более доступные курорты.

В середине июля в России в очередной раз продлили запрет полетов в аэропорты в южных городах России. До 24 июля запрещен вылет из 11 городов — Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Росавиация ограничила полеты в аэропорты южной и центральной части России 24 февраля, после начала военной операции на Украине. Ведомство признало воздушную зону вблизи российско-украинской границы небезопасной для гражданских самолетов. Запрет на полеты действует уже пять месяцев.

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Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
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