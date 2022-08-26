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«Газпром» заявил о подготовке к холодам в плановом режиме

«Газпром» GAZP ₽182,99 +0,6% Купить
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Подготовка к осенне-зимнему периоду проходит в плановом режиме, на 24 августа объем газа в хранилищах составил 91,4%, сообщает «Газпром».

«Подготовка к готовности прохождения осенне-зимнего максимума идет в стандартном плановом ежедневном режиме», — говорится в сообщении компании.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В середине июня «Газпром» начал снижать прокачку газа по «Северному потоку-1» в Европу. К концу июля ее объем составлял 20% от максимальной пропускной способности газопровода. Причиной стали проблемы с турбинами — одни не были возвращены из ремонта в Канаде из-за санкций, другие остановили для планового технического обслуживания. На Западе решение «Газпрома» снизить прокачку назвали политическим, а не техническим.

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Компрессорная станция &laquo;Портовая&raquo;

Сначала передать агрегаты в Россию канадские власти отказывались из-за санкций против «Газпрома». Однако затем решение было найдено — Оттава решила направить турбины в Германию, а та бы уже передала их Москве. Siemens Energy и власти ФРГ настаивают, что теперь препятствий для перевозки агрегатов нет. Однако «Газпром» требует, чтобы Запад дал разъяснения насчет транспортировки агрегата, поскольку опасается, что их передачу России сочтут нарушением действующих ограничений.

На фоне неоднократных приостановок прокачки газа европейские страны решили снизить его потребление на 15%. В Германии по состоянию на 26 августа хранилища заполнены на 81,28% при 20-процентных поставках от доступных мощностей, следует из данных Федерального сетевого агентства. Несколько стран начали жестко экономить энергоресурсы. В частности, Северная Македония, которая полностью зависит от российского газа, с 1 сентября вводит режим кризисной ситуации из-за проблем с электроснабжением, а в столице республики Скопье дополнительно объявят такой режим в связи с проблемами с подачей тепла.

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