В Москве за двое суток похолодает на 20 градусов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жаркая погода в Москве сменится холодом 1 сентября, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. 1 сентября в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра под утро не выше +7…+12, а в дневные часы станет непривычно холодно — всего +10…+15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Лето сменится осенью всего за одни сутки», — сказал он.

По словам синоптика, жаркая погода будет держаться до последних выходных августа. Ночью температура составит +12…+17, а днем воздух снова прогреется до +28…+33. С вероятностью 70% в эти дни пройдут грозы.

Температура начнет снижаться 29 августа. Смена климатических сезонов произойдет в кратчайшие сроки, отметил Тишковец.

Холодный атмосферный фронт начнет прорываться в столичный регион 30 августа. В этот день Москву накроют мощные облака, пройдут интенсивные ливни, грозы со шквалистым ветром. Температура понизится до +24…+29 градусов.

«31 августа в тыл циклона на фоне скоротечных дождей хлынет первая порция прохлады и дневные показания термометров опустятся до +18…+23», — объяснил синоптик.

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