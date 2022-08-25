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В Москве за двое суток похолодает на 20 градусов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Жаркая погода в Москве сменится холодом 1 сентября, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. 1 сентября в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра под утро не выше +7…+12, а в дневные часы станет непривычно холодно — всего +10…+15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Лето сменится осенью всего за одни сутки», — сказал он.

По словам синоптика, жаркая погода будет держаться до последних выходных августа. Ночью температура составит +12…+17, а днем воздух снова прогреется до +28…+33. С вероятностью 70% в эти дни пройдут грозы.

Жара в Москве побила температурный рекорд 1988 года
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Температура начнет снижаться 29 августа. Смена климатических сезонов произойдет в кратчайшие сроки, отметил Тишковец.

Холодный атмосферный фронт начнет прорываться в столичный регион 30 августа. В этот день Москву накроют мощные облака, пройдут интенсивные ливни, грозы со шквалистым ветром. Температура понизится до +24…+29 градусов.

«31 августа в тыл циклона на фоне скоротечных дождей хлынет первая порция прохлады и дневные показания термометров опустятся до +18…+23», — объяснил синоптик.

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Как Москва пережила сильнейшую жару за 34 года. Фоторепортаж
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Жаркая погода установилась в Москве и области в середине августа. Из-за отсутствия дождей Гидрометцентр объявил самый высокий класс пожарной опасности в регионе.

Накануне из-за аномальной жары в лесах Подмосковья загорелось 16 участков общей площадью 10,14 га, сообщила пресс-служба областного комитета лесного хозяйства. Пожары зафиксированы в Ногинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Клинском, Егорьевском, Орехово-Зуевском и Истринском лесничествах.

В Москву и область продолжил приходить дым от лесных пожаров в Рязанской области.

Теги
новости Евгений Тишковец Погода Москва
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