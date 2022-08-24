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Шойгу объявил о повышении боеготовности баз в Киргизии и Таджикистане

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Россия повысит боеготовность своих военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на кризисные ситуации, на фоне происходящего в Афганистане. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

«Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации», — сказал глава ведомства.

В Киргизии у России есть военная авиабаза «Кант», которая расположена в Чуйской области, ее открыли в 2003 году. На ней базируются самолеты Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ. Структурно база является частью Центрального военного округа России.

В Таджикистане действует крупнейшая за пределами России 201-я военная база. Она находится в Душанбе и Бохтаре. Там дислоцируются разведка, войска радиационной, химической и биологической защиты, а также связисты. На базе располагаются мотострелковые, танковые, артиллерийские и противовоздушные подразделения (ПВО).

Талибы отвергли рост числа бойцов ИГ в Афганистане
Политика
Фото:EPA / ТАСС

Ситуацию в Афганистане осложняет активная деятельность террористических группировок таких как «Аль-Каида» и ИГИЛ (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). Положение дел в этой стране «остается серьезным вызовом безопасности в Центральной Азии», считает министр.

Совещание глав Минобороны стран ШОС проходит в столице Узбекистана Ташкенте. В нем участвуют представители России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны наблюдателя при организации.

В августе прошлого года после вывода из страны американского военного контингента к власти в Афганистане пришло движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). В июле директор второго департамента МИДа, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что число боевиков ИГИЛ в стране с момента прихода талибов к власти выросло в три раза. «Талибан» эти данные опроверг.

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После прихода к власти движение заявляло о планах бороться с ИГИЛ, Москва эти намерения одобряла. В октябре 2021 года в административном центре афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде сторонники талибов казнили двух предполагаемых боевиков ИГИЛ, а позже провели несколько операций против членов организации.

В августе после ликвидации американскими войсками лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири в Афганистане, заместитель генсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков заявил, что группировка по-прежнему «достаточно хорошо представлена» в этой стране. Всемирная организация со своей стороны пытается побудить «Талибан» отмежеваться от «Аль-Каиды», говорил он.

США, которые ликвидировали лидера террористической группировки, обвинилиталибов в попытках его укрыть. Своими действиями движение нарушило соглашение, заключенное в Дохе в феврале 2020 года, говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. В соответствии с ним, Вашингтон обязался вывести с территории Афганистана войска, а талибы должны были не допускать нахождения на контролируемых территориях «других государств и организаций».

Теги
Талибан Афганистан Сергей Шойгу Киргизия Таджикистан
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