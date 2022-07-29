Талибы отвергли рост числа бойцов ИГ в Афганистане

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Сообщения об увеличении числа бойцов группировки ИГИЛ (признана экстремистской и запрещена в России) в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан» (в России также считается террористической организацией и запрещено) далеки от реальности, заявил официальный представитель правительства талибов Забиулла Муджахид в Twitter.

«Создание опасений по этому поводу является кампанией террористов ИГИЛ, которой не должно быть. Исламский эмират и афганский народ не позволяют ИГИЛ свить гнездо в Афганистане. Здесь ИГИЛ потерпело поражение и находится в процессе ликвидации», — написал он.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов рассказал о трехкратном увеличении числа боевиков «Исламского государства» в стране с тех пор, как талибы пришли к власти. По его словам, «оценочная численность дошла до 6 тыс. человек, хотя после прихода талибов к власти их число было порядка 2 тыс.».

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года на фоне вывода американских войск из страны. Они объявили о планах восстановить в Афганистане исламский эмират. В день взятия Кабула афганский президент Ашраф Гани сбежал в ОАЭ. После прихода к власти талибы заявили о планах бороться с ИГИЛ в стране, эти намерения одобряли в том числе в российском МИДе.

В начале октября в административном центре афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде сторонники талибов казнили двух предполагаемых боевиков ИГИЛ. В том же месяце они провели несколько операций против членов организации.