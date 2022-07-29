Талибы отвергли рост числа бойцов ИГ в Афганистане

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 16:04
Роналду назвал себя королем и обещал сыграть за МЮ с «Райо Вальекано» Спорт, 23:51
Борисов заявил об отставании России в производстве спутников Экономика, 23:45
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 23:39
Восемь человек погибли после падения спасательного вертолета в Грузии Общество, 23:20
«Барселона» прописала €1 млрд отступных в контракте новичка из «Севильи» Спорт, 23:13
Белый дом сообщил о планах Байдена переизбраться в 2024 году Политика, 23:02
МВД объяснило задержание участников команды «Омбудсмена полиции» Общество, 23:02
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 22:55
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны России сообщило о подорвавшемся на мине судне Украины Политика, 22:54
Пике согласился отдать детей Шакире за €400 тыс. и пять перелетов в год Спорт, 22:48
Теннисистка Селехметьева не смогла пробиться в полуфинал турнира в Праге Спорт, 22:24
Талибы отвергли рост числа бойцов ИГ в Афганистане Политика, 22:23
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 22:22
В реке Чита ожидают максимального уровня поднятия воды. Видео Общество, 22:17
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Талибы отвергли рост числа бойцов ИГ в Афганистане

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Сообщения об увеличении числа бойцов группировки ИГИЛ (признана экстремистской и запрещена в России) в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан» (в России также считается террористической организацией и запрещено) далеки от реальности, заявил официальный представитель правительства талибов Забиулла Муджахид в Twitter.

«Создание опасений по этому поводу является кампанией террористов ИГИЛ, которой не должно быть. Исламский эмират и афганский народ не позволяют ИГИЛ свить гнездо в Афганистане. Здесь ИГИЛ потерпело поражение и находится в процессе ликвидации», — написал он.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов рассказал о трехкратном увеличении числа боевиков «Исламского государства» в стране с тех пор, как талибы пришли к власти. По его словам, «оценочная численность дошла до 6 тыс. человек, хотя после прихода талибов к власти их число было порядка 2 тыс.».

Кабулов заявил о трехкратном увеличении числа бойцов ИГ в Афганистане
Политика
Фото:Ali Khara / Reuters

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года на фоне вывода американских войск из страны. Они объявили о планах восстановить в Афганистане исламский эмират. В день взятия Кабула афганский президент Ашраф Гани сбежал в ОАЭ. После прихода к власти талибы заявили о планах бороться с ИГИЛ в стране, эти намерения одобряли в том числе в российском МИДе.

В начале октября в административном центре афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде сторонники талибов казнили двух предполагаемых боевиков ИГИЛ. В том же месяце они провели несколько операций против членов организации.

Читайте на РБК Pro
Pro
Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе
Статьи
Pro
Эти, как их там: 5 ошибок, из-за которых ваше название никто не запомнит
Статьи
Pro
Фото: Phil Walter / Getty Images Пять упражнений для здоровой спины
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Месть или аргумент в конфликте: почему наши данные утекают из компаний
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Andrew Wong / Getty Images Как модель «красной и синей ноги» поможет сохранить отношения
Статьи
Теги
талибы Афганистан ИГИЛ
Материалы по теме
«Талибан» сообщил о наборе 130 тыс. человек в армию Афганистана
Политика
Кабулов заявил о трехкратном увеличении числа бойцов ИГ в Афганистане
Политика
Байден заявил о планах исключить Афганистан из основных союзников США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter