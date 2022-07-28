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Кабулов заявил о трехкратном увеличении числа бойцов ИГ в Афганистане

Число бойцов запрещенной террористической организации возросло при правлении талибов до 6 тыс. человек, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Властям также не удалось сократить выращивание мака
Фото: Ali Khara / Reuters
Фото: Ali Khara / Reuters

После прихода к власти в Афганистане в августе прошлого года движения «Талибан» увеличилась численность террористической группировки ИГИЛ (обе группировки являются террористическими и запрещены в России), сообщил на пресс-конференции в Москве директор второго департамента МИДа, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов (трансляция велась на сайте МИА «Россия сегодня»).

По его словам, «оценочная численность дошла до 6 тыс. человек, хотя после прихода талибов к власти их число было порядка 2 тысяч», однако до прихода талибов число игиловцев было «за 10 тысяч». «Даже навскидку трехкратное увеличение. Это самая негативная сторона развития афганской ситуации», — сказал Кабулов.

По оценке дипломата, хотя в Афганистане продолжается противодействие правительству талибов, сейчас «нет силы, которая может создать противовес нынешней власти». Талибы, продолжил Кабулов, продолжают учиться управлять страной, до них «с трудом, но доходит понимание» необходимости создания подлинного этнополитического инклюзивного правительства, но пока они продолжают мыслить категориями победителей и считают, что заслуживают самостоятельно управлять страной. Одним из главных вызовов для новых властей страны, указал дипломат, остается экономика. В условиях, когда гуманитарная помощь доставляется в страну маленькими партиями, а международные средства помощи остаются замороженными, «Талибан» не может справиться с выращиванием опиумного мака. Хотя «Талибан» обещал сделать страну свободной от наркотиков. «Благая цель разбивается об обыденность жизни. Вокруг культивирования опийного мака кормятся 5-6 млн человек, и лишить их силой этого производства, не дав ничего взамен, это поставит страну на грань серьезной внутренней междоусобицы», — сказал Кабулов. Пресечь экспорт «Талибану» вряд ли удастся, указал он, так как наркотрафик организован опытными международными группировками.

В очередной раз ситуация в Афганистане обсуждалась на завершившейся 26 июля в Узбекистане международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие». Председательствовал на конференции и.о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов. В ней приняли участие спецпредставители ЕС, Великобритании, Ирана, Италии, Испании, Казахстана, Катара, Киргизии, Таджикистана, Китая, Норвегии, Пакистана, России, США, Японии, Турции, представители ООН и других международных организаций, а также делегация во главе с и.о. главы МИД временного правительства движения «Талибан» Эмирхан Муттаки. Россию представлял Замир Кабулов. По его словам, представители западных стран попытались увести дискуссию в сторону «правочеловеческого измерения и прочего лицемерного трепа», но региональные страны заострили необходимость неотложного решения таких вопросов, как безусловное размораживание национальных авуаров на $7 млрд.

Если на предыдущих конференциях подобного рода шло обсуждение внутриафганского мирного процесса, то на ташкентской на первый план вышла необходимость экономического восстановления Афганистана, сказал РБК принимавший участие в конференции эксперт по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. По его оценке, конференция выявила разный настрой мировых держав: «Даже если исключить украинский фон, атмосфера была весьма напряженная. Не сразу было заметно, но в конгресс-холле не было флагов стран, не было и итогового коммюнике, которое бы обозначало общий консенсус, вместо него было выпущено заявление МИД Узбекистана». Тем не менее во встрече принял участие спецпредставитель США Том Уэст, представители Китая, стран — соседей Афганистана, а в ходе дискуссий наметилось движение по вопросу о разморозке афганских активов. В условиях противостояния Запада и России именно ташкентская площадка может стать ведущей в обеспечении диалога по Афганистану, к Ташкенту есть доверие и Вашингтона, и Пекина, и Москвы, и стран региона, в том числе Пакистана и Ирана, подчеркивает Дубнов. Узбекистан намерен продолжать работу и контакты с правительством «Талибана», это укладывается в реализацию так называемой «доктрины Мирзиёева», направленной на выстраивание добрососедских отношений с ближайшими странами, говорит эксперт.

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Афганистан Кабул Замир Кабулов конференция Узбекистан ИГИЛ
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