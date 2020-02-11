Россия решила разместить средства ПВО на базе в Киргизии

Военные также планируют использовать на авиабазе беспилотники и реконструировать объекты аэродрома «Кант»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минобороны России намерено разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны. Об этом в ходе выступления в Госдуме сообщил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Николай Панков, передает «РИА Новости».

Помимо этого российская сторона реконструирует объекты инфраструктуры военного аэродрома «Кант» и «в ближайшей перспективе» введет в состав базы подразделение беспилотных летательных аппаратов, добавил он.

Протокол к соглашению между Москвой и Бишкеком, который позволяет использовать беспилотники на базе в Киргизии, внес в Госдуму президент России Владимир Путин. 11 февраля нижняя палата парламента решила ратифицировать документ.

В нем также уточняется размер российской военной базы. Как отмечается в протоколе, в ходе инвентаризации выяснилось, что реальные площади, занимаемые военными, не соответствуют параметрам, зафиксированным в соглашении, и превышают их на 58 га. Арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории увеличилась до суммы, эквивалентной $4,7 млн в год (ранее она составляла $4,5 млн).