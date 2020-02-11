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Политика ,  
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Россия решила разместить средства ПВО на базе в Киргизии

Военные также планируют использовать на авиабазе беспилотники и реконструировать объекты аэродрома «Кант»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Минобороны России намерено разместить на своей военной базе в Киргизии средства противовоздушной обороны. Об этом в ходе выступления в Госдуме сообщил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Николай Панков, передает «РИА Новости».

Помимо этого российская сторона реконструирует объекты инфраструктуры военного аэродрома «Кант» и «в ближайшей перспективе» введет в состав базы подразделение беспилотных летательных аппаратов, добавил он.

Протокол к соглашению между Москвой и Бишкеком, который позволяет использовать беспилотники на базе в Киргизии, внес в Госдуму президент России Владимир Путин. 11 февраля нижняя палата парламента решила ратифицировать документ.

В нем также уточняется размер российской военной базы. Как отмечается в протоколе, в ходе инвентаризации выяснилось, что реальные площади, занимаемые военными, не соответствуют параметрам, зафиксированным в соглашении, и превышают их на 58 га. Арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории увеличилась до суммы, эквивалентной $4,7 млн в год (ранее она составляла $4,5 млн).

Путин в ходе визита в Киргизию изменит статус российской авиабазы «Кант»
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Российская военная авиабаза «Кант» расположена в Чуйской области Киргизии, она была открыта в 2003 году. На ней базируются самолеты Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ, структурно она входит в состав Центрального военного округа России.

В феврале прошлого года посол Киргизии в России заявил, что в Бишкеке не исключают открытия на территории страны второй российской военной базы. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва впервые услышала об этой инициативе, но готова обсудить ее с киргизской стороной.

Теги: Киргизия, авиабаза, ПВО
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