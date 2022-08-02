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Конфликт в Афганистане ,  

Блинкен обвинил «Талибан» в нарушении обязательств из-за «Аль-Каиды»

Талибы предали афганцев и свои стремления по признанию со стороны мирового сообщества, заявил Блинкен. Он отметил, что «Талибан» обязался не укрывать террористов. Ранее США заявили о ликвидации в Кабуле лидера «Аль-Каиды»
Фото: Ali Khara / Reuters
Фото: Ali Khara / Reuters

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) укрывал в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завихири, что стало грубым нарушением достигнутых в Дохе соглашений. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Текст его заявления опубликован на сайте Госдепартамента.

«Они также предали афганский народ и свое собственное заявленное стремление к признанию со стороны международного сообщества и нормализации отношений с ним», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь заверил, что США продолжат оказывать жителям Афганистана активную гуманитарную помощь и выступать за соблюдение их прав человека, в особенности — прав женщин и девочек, несмотря на «нежелание или неспособность» талибов выполнять обязательства. Блинкен подчеркнул, что талибы не раз заверяли, что не позволят использовать территорию Афганистана террористами, что угрожало бы безопасности других стран.

США ликвидировали Аз-Завахири, возглавившего «Аль-Каиду» после Бен Ладена
Политика

Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Энтони Блинкен Госдепартамент США Доха Талибан Афганистан Аль-Каида
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