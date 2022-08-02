Блинкен обвинил «Талибан» в нарушении обязательств из-за «Аль-Каиды»

Талибы предали афганцев и свои стремления по признанию со стороны мирового сообщества, заявил Блинкен. Он отметил, что «Талибан» обязался не укрывать террористов. Ранее США заявили о ликвидации в Кабуле лидера «Аль-Каиды»

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«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) укрывал в Кабуле лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Аймана аз-Завихири, что стало грубым нарушением достигнутых в Дохе соглашений. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Текст его заявления опубликован на сайте Госдепартамента.

«Они также предали афганский народ и свое собственное заявленное стремление к признанию со стороны международного сообщества и нормализации отношений с ним», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь заверил, что США продолжат оказывать жителям Афганистана активную гуманитарную помощь и выступать за соблюдение их прав человека, в особенности — прав женщин и девочек, несмотря на «нежелание или неспособность» талибов выполнять обязательства. Блинкен подчеркнул, что талибы не раз заверяли, что не позволят использовать территорию Афганистана террористами, что угрожало бы безопасности других стран.

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