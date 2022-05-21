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В Латвии прошло шествие против «советского наследия»

В нем приняли участие около 10 тыс. человек. Организаторы требовали демонтировать памятники советской эпохи по всей стране, выслать из Латвии всех нелояльных ей лиц и лишить их гражданства. 16 мая шествие анонсировал президент

В центре столицы Латвии, города Риги, прошло шествие «за освобождение от советского наследия» в поддержку сноса советских памятников, передает портал Delfi.

По данным портала, в марше участвовали порядка 10 тыс. человек. Они пели латышские народные песни, несли плакаты, латвийские и украинские флаги. При этом в городской думе сообщили порталу, что на этапе согласования шествия речь шла только о 5 тыс. участников.

Активисты шли от Ратушной площади в центре Риги в сторону Парка Победы и направлялись к Памятнику Свободы. Организаторы марша требовали снести монумент, называя его «памятником оккупации» и обращались к латвийским властям с требованием «выявить и демонтировать все <...> мемориалы [времен] СССР» и «памятники российской оккупации». Кроме того, среди требований организаторов был призыв «изменить названия улиц и площадей" на всей территории Латвии.

Президент Латвии анонсировал шествие против «советского наследия»
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Фото:Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

«Нелояльных» Латвии лиц организаторы предлагали лишить гражданства, если оно имеется, а затем выдворить за рубеж. Лицам, разделяющим их позицию, предложили запретить баллотироваться на государственные должности. При этом организаторы обращали внимание что марш не спонсируется политиками и проводится по «инициативе латвийского народа».

В течение всего шествия за активистами следила полиция. На мероприятии задержали нескольких человек, в том числе мужчину, который лег на дорогу и пытался преградить путь протестующим. Еще одного человека задержали за то, что он показывал непристойные жесты участникам митинга из общественного транспорта. Другой пассажир показал активистам российский флаг с экрана мобильного телефона, его также задержали.

Шествие утром 16 мая анонсировал президент Латвии Эгилс Левитс во время обращения по поводу сноса памятника советским воинам-освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Парке Победы в рижском районе Пардаугава. 13 мая это решение поддержала Рижская дума, а днем ранее — латвийский сейм. Левитс счел решение «правильным», но подчеркнул, что в Латвии помнят жертв Второй мировой войны. Вместе с тем, он заявил, что страна осуждает «тоталитарные» режимы.

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В ответ на действия Риги посольство России в Латвии направило в МИД страны ноту протеста. В ней дипломаты назвали решение сейма незаконным, сославшись на статью 15 договора двух стран о гарантиях сохранности воинских мемориалов. Согласно ее положениям, стороны не могут принимать решения по затронутым в документе вопросам в одностороннем порядке.

14 мая Следственный комитет России сообщил, что собирается оценить законность действий латвийских властей. В ведомстве указали, что снос памятника в Риге может быть нарушением ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма) с наказанием до пяти лет лишения свободы.

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Теги
Татьяна Зыкина
Латвия Рига памятник снос
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