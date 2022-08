Siemens Energy предложила создать плейлист для турбины «Северного потока»

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист для «одинокой» турбины газопровода «Северный поток» в Spotify, следует из поста в Twitter.

«Наша знаменитая турбина все еще не там, где должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в городе Мюльхайме-на-Руре. Давайте сделаем бедняге одолжение и создадим плейлист в Spotify», — сказано в сообщении.

В качестве первой песни компания предложила добавить композицию The Police «So Lonely» («Так одиноко»).

Слушайте So Lonely — The Police на Яндекс Музыке

В комментариях предложили включить в список песни Sabaton «The Final Solution» («Окончательное решение»), The Clash «Should I Stay Or Should I Go» («Мне остаться или уйти»), Bob Marley & The Wailers «Waiting In Vain» («Напрасно ожидая»).

В июне «Газпром» сообщил о задержке ремонта газоперекачивающего агрегата Siemens, который нужен для работы «Северного потока», и сократил поставки газа. Немецкая компания ремонтировала турбину на заводе в Монреале, но из-за санкций Канады не могла передать ее российской корпорации.

Читайте на РБК Pro Pro Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему Прогнозы Pro Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Статьи Pro Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Статьи Pro x The Economist Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist Статьи Pro Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Статьи Pro Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Герой республики: как стоматолог сбежал от родителей и заработал $1 млрд Статьи Pro Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов Статьи Pro Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ Прогнозы

Спустя месяц власти Канады разрешили вернуть агрегат «Газпрому». В начале августа канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что турбина находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре, и призывал российскую сторону забрать ее. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что сначала «Газпром» хочет получить документальное подтверждение отсутствия рисков для ремонта от ЕС и Великобритании.