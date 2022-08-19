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Siemens Energy предложила создать плейлист для турбины «Северного потока»

«Газпром» GAZP ₽177,74 -0,63% Купить
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Немецкая компания Siemens Energy предложила создать плейлист для «одинокой» турбины газопровода «Северный поток» в Spotify, следует из поста в Twitter.

«Наша знаменитая турбина все еще не там, где должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в городе Мюльхайме-на-Руре. Давайте сделаем бедняге одолжение и создадим плейлист в Spotify», — сказано в сообщении.

В качестве первой песни компания предложила добавить композицию The Police «So Lonely» («Так одиноко»).

В комментариях предложили включить в список песни Sabaton «The Final Solution» («Окончательное решение»), The Clash «Should I Stay Or Should I Go» («Мне остаться или уйти»), Bob Marley & The Wailers «Waiting In Vain» («Напрасно ожидая»).

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В июне «Газпром» сообщил о задержке ремонта газоперекачивающего агрегата Siemens, который нужен для работы «Северного потока», и сократил поставки газа. Немецкая компания ремонтировала турбину на заводе в Монреале, но из-за санкций Канады не могла передать ее российской корпорации.

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Спустя месяц власти Канады разрешили вернуть агрегат «Газпрому». В начале августа канцлер Германии Олаф Шольц отмечал, что турбина находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре, и призывал российскую сторону забрать ее. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что сначала «Газпром» хочет получить документальное подтверждение отсутствия рисков для ремонта от ЕС и Великобритании.

Теги
Северный поток газовые турбины Siemens Spotify
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