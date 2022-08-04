Песков объяснил, почему «Газпром» не может забрать турбину Siemens

По словам пресс-секретаря президента, российская компания хочет застраховать свою собственность и одних заверений европейцев в данном случае недостаточно

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«Газпром» очень бы хотел получить турбину Siemens для «Северного потока», однако компании необходимо получить документы о том, что она не подпадает под санкции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно. ЕС может говорить одно, но есть Великобритания. А техническое обслуживание этих турбин на постоянной основе осуществляет британская «дочка» компании Siemens по британскому праву, в британской юрисдикции. Конечно, на фоне тех санкций, которые введены в отношении «Газпрома», он должен себя застраховать, застраховать свою собственность», — сказал Песков.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что турбина Siemens, которую ремонтировали в Канаде, в настоящее время находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. По его словам, никаких препятствий для ее транспортировки в Россию нет, кроме отсутствия согласия «Газпрома».

В российской компании, в свою очередь, заявили, что считают невозможным перевозку турбины из-за санкционных режимов Канады, ЕС и Великобритании, которые противоречат контрактным обязательствам со стороны Siemens Energy.

В Siemens Energy заявление «Газпрома» охарактеризовали как «неправду». В компании сообщили, что никаких санкций в отношении турбины нет, а проблема в том, что Россия не хочет возвращать это оборудование.

«Газпром» из-за претензий к ремонту турбин в конце июля снизил поставки по «Северному потоку» до 20% от его мощности, до 33 млн куб. м. В Берлине считают, что это связано не с техническими проблемами, а с политическими мотивами. В Москве эти предположения опровергают.