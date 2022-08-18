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Из порта Черноморск вышло судно с кукурузой

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Судно «I MARIA» под флагом Белиза вышло из украинского порта Черноморск с кукурузой, еще четыре судна направятся в украинские гавани для закупки зерна, сообщает Минобороны Турции в Twitter.

За пять минут до этой публикации ведомство написало, что по состоянию на утро 18 августа из украинских портов Одесса и Черноморск вышли всего четыре судна с подсолнечным шротом, подсолнечным маслом и кукурузой. Ранее ТАСС со ссылкой на заявление совместного координационного центра сообщал о трех кораблях, вышедших из украинских портов в рамках зерновой сделки.

Так, из Черноморска вышло судно Petrel с 18,5 тыс. т подсолнечного шрота на борту, конечный пункт назначения — Амстердам. Из порта Одессы вышли два судна: Sara направится в Стамбул с 8 тыс. т кукурузы, а пункт назначения Efe с 7,25 тыс. т подсолнечного масла — Губре (Турция).

Координационный центр разрешил еще пяти судам с зерном выйти с Украины
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Фото:Минобороны Турции / ТАСС

Накануне из украинских портов вышли пять судов. Из Черноморска вышли три судна: два с пшеницей направились в румынский порт Констанца и турецкий Карасу, одно, груженное кукурузой, — в турецкий Искендерун. Из Южного вышли два судна: одно с грузом пшеницы следовало в Джибути, второе — с грузом кукурузы — в южнокорейский Инчхон.

Корабль, следующий в Джибути, Brave Commander, стал первым судном, перевозящим зерно в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП). В ООН указали, что зерно предназначено для жителей стран Африканского Рога (Сомали, Эфиопия, Эритрея и Джибути), так как им из-за засухи и высоких цен на продовольствие грозит полномасштабный голод.

С конца февраля в украинских портах оказались заблокированы миллионы тонн зерна. В июле Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН зерновую сделку, благодаря которой был создан безопасный коридор для экспорта зерна из украинских портов. За погрузкой следят представители Турции и ООН. Суда также проверяют на входе и выходе в Черном море — этим занимаются представители четырехстороннего координационного центра.

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Вторая часть зерновой сделки предусматривает, что ООН должна подключиться к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки.

Первое такое судно покинуло одесский порт 1 августа, оно должно было доставить груз кукурузы в Ливан, однако страна отказалась от груза, в результате корабль прибыл в Сирию. К 14 августа украинские порты покинули 16 судов, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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