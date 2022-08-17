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Из портов Украины вышли три судна с продовольствием

Они повезли кукурузу, подсолнечное масло и подсолнечный шрот в порты Турции и Нидерландов в рамках зерновой сделки, заключенной в июле

Порты Одессы и Черноморска в среду покинули три судна с грузом продовольствия в рамках зерновой сделки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление совместного координационного центра (СКЦ).

Так, из Черноморска вышло судно Petrel, на его борту 18,5 тыс. т подсолнечного шрота, конечный пункт назначения — Амстердам. Из порта Одессы вышли два судна: Sara (на борту 8 тыс. т кукурузы, пункт назначения — Стамбул) и Efe (на борту 7,25 тыс. т подсолнечного масла, пункт назначения — Губре (Турция) ).

Накануне украинские порты покинули пять судов. Из Черноморска вышли три судна. Два с с грузом пшеницы направились в румынский порт Констанца и турецкий Карасу, одно, груженое кукурузой, — в турецкий Искендерун. Из Южного вышли два судна: одно с грузом пшеницы следовало в Джибути, второе — с грузом кукурузы — в южнокорейский Инчхон.

Украину покинули еще два судна с пшеницей и кукурузой
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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

При этом судно, направлявшееся в Восточную Африку, — Brave Commander — стало первым, перевозящим зерно в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП). В ООН отмечали, что зерно предназначено для жителей стран Африканского Рога (Сомали, Эфиопия, Эритрея и Джибути), так как им из-за засухи и высоких цен на продовольствие грозит полномасштабный голод.

По данным ООН, число людей, испытывающих острый дефицит продовольствия, достигло рекордных значений: 345 млн человек в 82 странах. Из них около 50 млн находятся на пороге полномасштабного голода и могут погибнуть без гуманитарной помощи.

Зерновая сделка, которая позволила начать вывозить заблокированное в украинских портах зерно, была заключена в июле. Соответствующие соглашения Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией при свидетельстве ООН. В рамках сделки заработал безопасный коридор для прохода судов с зерном, их также досматривают, чтобы исключить провоз оружия и другого запрещенного груза.

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Первое такое судно покинуло одесский порт 1 августа, оно доставит груз кукурузы в Ливан.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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