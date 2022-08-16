Координационный центр разрешил еще пяти судам с зерном выйти с Украины
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход пяти судов с зерном из украинских портов Черноморск и Южный, передает ТАСС со ссылкой на заявление центра.
Все выходы запланированы на 16 августа. Из порта Черноморск в этот день выйдут три судна:
- Propus с грузом в 9 111 т пшеницы. Зерно повезут в порт Констанца на востоке Румынии;
- Osprey S с грузом в 11,5 тыс. т кукурузы. Оно отправится в турецкий порт Искендерун;
- Ramus c грузом в 6 161 т пшеницы. Этот корабль отправят в турецкий порт Карасу.
Порт Южный в этот же день покинут два корабля: это суда Brave Commander и Bonita, перевозящие по 23,3 тыс. т пшеницы и 60 тыс. т кукурузы. Они отплывут в Джибути и южнокорейский Инчхон.
Координационный центр в Стамбуле в конце июля создали Россия, Турция, Украина и ООН. Его сотрудники досматривают суда с зерном, чтобы исключить контрабанду оружия и предотвратить возможные провокации. Тогда же Россия и Турция при посредничестве ООН заключили соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море. Украина подписала свою часть соглашения отдельно от России.
Согласно договоренностям, стороны должны были создать безопасный коридор, по которому украинские лоцманы проводили бы корабли с зерном через Черное море без сопровождения военных. За погрузкой зерна на борт следят представители Украины, Турции и ООН. Позднее суда досматривают в Стамбуле.
Корабли, которые 16 августа отплывут из украинских портов в рамках сделки, будут не первыми. Первое судно с зерном — сухогруз Azoni под флагом Сьерра-Леоне — покинуло украинский порт 1 августа. Впоследствии корабли с зерном несколько раз отплывали из украинских гаваней — 5, 7, 9 и 13 августа.