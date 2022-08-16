Координационный центр разрешил еще пяти судам с зерном выйти с Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход пяти судов с зерном из украинских портов Черноморск и Южный, передает ТАСС со ссылкой на заявление центра.

Все выходы запланированы на 16 августа. Из порта Черноморск в этот день выйдут три судна:

Propus с грузом в 9 111 т пшеницы. Зерно повезут в порт Констанца на востоке Румынии;

Osprey S с грузом в 11,5 тыс. т кукурузы. Оно отправится в турецкий порт Искендерун;

Ramus c грузом в 6 161 т пшеницы. Этот корабль отправят в турецкий порт Карасу.

Порт Южный в этот же день покинут два корабля: это суда Brave Commander и Bonita, перевозящие по 23,3 тыс. т пшеницы и 60 тыс. т кукурузы. Они отплывут в Джибути и южнокорейский Инчхон.

Координационный центр в Стамбуле в конце июля создали Россия, Турция, Украина и ООН. Его сотрудники досматривают суда с зерном, чтобы исключить контрабанду оружия и предотвратить возможные провокации. Тогда же Россия и Турция при посредничестве ООН заключили соглашение о вывозе зерна с Украины через Черное море. Украина подписала свою часть соглашения отдельно от России.

Согласно договоренностям, стороны должны были создать безопасный коридор, по которому украинские лоцманы проводили бы корабли с зерном через Черное море без сопровождения военных. За погрузкой зерна на борт следят представители Украины, Турции и ООН. Позднее суда досматривают в Стамбуле.

Читайте на РБК Pro Pro «Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям «Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям Саммари Pro Как запустить бизнес с нуля: советы автора теории «бережливого стартапа» Как запустить бизнес с нуля: советы автора теории «бережливого стартапа» Саммари Pro Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Инструкции Pro Закупки: на что обратить внимание, чтобы обезопасить бизнес от рисков Закупки: на что обратить внимание, чтобы обезопасить бизнес от рисков Инструкции Pro Франшиза: 7 секретов. Как продать готовый бизнес Франшиза: 7 секретов. Как продать готовый бизнес Инструкции Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи Pro Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Инструкции Pro Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Инструкции

Корабли, которые 16 августа отплывут из украинских портов в рамках сделки, будут не первыми. Первое судно с зерном — сухогруз Azoni под флагом Сьерра-Леоне — покинуло украинский порт 1 августа. Впоследствии корабли с зерном несколько раз отплывали из украинских гаваней — 5, 7, 9 и 13 августа.