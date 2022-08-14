Reuters: первое судно с украинским зерном пришло в Сирию после отказа Ливана

Reuters узнал о прибытии в Сирию первого судна с украинским зерном

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженый 26 тыс. т кукурузы, отплыл из порта Одессы 1 августа. Он стал первым судном, вышедшим с Украины по зерновому коридору. Груз предназначался для Ливана, но тот отказался от него

Судно Razoni (Фото: Khalil Hamra / AP)

Первое судно, вышедшее с Украины по зерновому коридору две недели назад, в воскресенье подошло к сирийскому порту Тартус, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженый 26 тыс. т кукурузы, отплыл из порта Одесса 1 августа. Первоначально груз предназначался для Ливана. Однако страна отказалась от него, объяснив решение задержкой сроков. Затем судно направилось в Турцию. 11 августа оно пришвартовалось в Мерсине. Однако на следующий день сухогруз вновь вышел в море, отключив транспондер.

Два источника, один из которых находится в Тартусе, подтвердили Reuters в воскресенье, что судно подходит к сирийскому порту.

В районе сирийского порта Тартус находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России

Украина ранее обвиняла Россию в вывозе зерна. В частности, агентство Reuters со ссылкой на украинское посольство в Ливане сообщало, что с начала военных действий Москва вывезла из соседней страны в Сирию не менее 150 тыс. т зерна.

В Кремле называли сообщения о краже зерна «фейком». Вину России не подтвердили и в ООН. Посол Сирии Рияд Хаддад говорил, что в страну поставляется пшеница из России по долгосрочным контрактам, заключенным еще до начала российской военной операции на Украине.

Читайте на РБК Pro Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Инструкции Pro «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах Статьи Pro Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные Инструкции Pro «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра Статьи Pro Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Что не стоит рассказывать на собеседовании о своих детях Инструкции Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей Инструкции

Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в конце июня, после того как Дамаск признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Сирия прекратила отношения с Украиной.

В конце июля Россия и Украина по отдельности заключили соглашения с Турцией и ООН о вывозе зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. В Стамбуле был создан координационный центр, который осуществляет контроль за вывозом зерна. После этого из украинских портов начали выходить суда с зерном. Так, накануне сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса с 12 тыc. т кукурузы покинул Черноморск и направился в турецкий Искендерун. Еще одно судно с 3 тыс. т семян подсолнечника отправилось из Черноморска в Текирдаг.