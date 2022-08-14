Reuters узнал о прибытии в Сирию первого судна с украинским зерном
Первое судно, вышедшее с Украины по зерновому коридору две недели назад, в воскресенье подошло к сирийскому порту Тартус, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженый 26 тыс. т кукурузы, отплыл из порта Одесса 1 августа. Первоначально груз предназначался для Ливана. Однако страна отказалась от него, объяснив решение задержкой сроков. Затем судно направилось в Турцию. 11 августа оно пришвартовалось в Мерсине. Однако на следующий день сухогруз вновь вышел в море, отключив транспондер.
Два источника, один из которых находится в Тартусе, подтвердили Reuters в воскресенье, что судно подходит к сирийскому порту.
Украина ранее обвиняла Россию в вывозе зерна. В частности, агентство Reuters со ссылкой на украинское посольство в Ливане сообщало, что с начала военных действий Москва вывезла из соседней страны в Сирию не менее 150 тыс. т зерна.
В Кремле называли сообщения о краже зерна «фейком». Вину России не подтвердили и в ООН. Посол Сирии Рияд Хаддад говорил, что в страну поставляется пшеница из России по долгосрочным контрактам, заключенным еще до начала российской военной операции на Украине.
Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в конце июня, после того как Дамаск признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Сирия прекратила отношения с Украиной.
В конце июля Россия и Украина по отдельности заключили соглашения с Турцией и ООН о вывозе зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. В Стамбуле был создан координационный центр, который осуществляет контроль за вывозом зерна. После этого из украинских портов начали выходить суда с зерном. Так, накануне сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса с 12 тыc. т кукурузы покинул Черноморск и направился в турецкий Искендерун. Еще одно судно с 3 тыс. т семян подсолнечника отправилось из Черноморска в Текирдаг.