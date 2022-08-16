Турция сообщила о выходе с Украины еще пяти судов с зерном

Суда с кукурузой и пшеницей отправились в турецкие порты, а также в Румынию и Южную Корею

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Еще пять судов с зерном вышли с Украины — три из порта Черноморск и два из Южного, сообщается в Twitter Минобороны Турции.

Из порта Черноморск два судна — Propus с 9,1 тыс. т и Ramus с почти 6,2 тыс. т пшеницы направились в порт Констанца на востоке Румынии и турецкий порт Карасу соответственно, следует из данных Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле. Еще одно судно, Osprey S, доставит 11,5 тыс. т кукурузы в турецкий порт Искендерун.

Порт Южный покинули два судна — Brave Commander и Bonita, перевозящие по 23,3 тыс. т пшеницы и 60 тыс. т кукурузы. Они направились в Джибути (Восточная Африка) и южнокорейский порт Инчхон.

Помимо этого представители СКЦ в течение дня досмотрят четыре пустых сухогруза, которые должны прибыть на Украину за продовольствием.

С конца февраля в украинских портах оказались заблокированы миллионы тонн зерна. В июле Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией зерновую сделку. Благодаря ей был создан безопасный коридор для экспорта зерна из украинских портов. За погрузкой следят представители Турции и ООН. Суда также проверяют на входе и выходе в Черном море — этим занимаются представители четырехстороннего координационного центра.

Вторая часть зерновой сделки предусматривает, что ООН должна подключиться к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки.

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К 14 августа украинские порты покинули 16 судов, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. В тот же день в Сирию прибыло первое судно с продовольствием, вышедшее с Украины по «зерновому коридору». По данным Reuters, оно доставило 26 тыс. т кукурузы.