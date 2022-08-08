Ливан отказался от 26 тыс. т украинской кукурузы
Ливанский покупатель партии зерна с сухогруза Razoni, первого из покинувших украинский порт с начала спецоперации, отказался принять груз из-за задержки сроков доставки, сообщило в Twitter посольство Украины в Триполи.
«Согласно информации грузоотправителя, конечный покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков доставки (более 5 месяцев). Таким образом, грузоотправитель теперь ищет другого получателя. Это может быть либо в Ливане, либо в другой стране», — говорится в сообщении.
Накануне о том, что сухогруз Razoni, предположительно перевозящий 26 тыс. т кукурузы, изменил свой изначальный курс в порт Триполи и, видимо, ожидает указаний об определении своего нового пункта назначения, сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия.
Razoni покинул украинский порт 1 августа в рамках «зерновой сделки» между Украиной, Россией, ООН и Турцией. Как указывали в турецком Минобороны, судно ушло под флагом Сьерра-Леоне в Ливан, телеканал A Haber уточнял, что на него загрузили 26 тыс. т кукурузы. Вечером 2 августа корабль прибыл в Стамбул, где затем прошел досмотр: его проверяли на наличие оружия и боеприпасов.
Спустя несколько дней сухогрузы Navistar, Rojen и Polarnet также покинули украинские порты и отправились в Стамбул. По данным турецкого Минобороны, Navistar вышел из Одессы под флагом Панамы и перевозит 33 тыс. т кукурузы. Rojen отправился из Черноморска в Великобританию. На борту судна 13 тыс. т кукурузы. Сухогруз Polarnet также вышел из Черноморска. Судно передвигается под турецким флагом. На его борту 12 тыс. т кукурузы. Конечная цель доставки — порт Карасу.
Россия и Украина договорились о вывозе украинского зерна в конце июля при посредничестве Турции и ООН. Стороны подписали соглашение о создании безопасного морского коридора для прохода коммерческих кораблей с зерном из Черноморска, Одессы и Южного. В рамках сделки Москва гарантирует безопасное продвижение украинских судов, а Турция проводит инспекцию и проверяет наличие на судах вооружения.