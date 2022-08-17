Запорожская ВГА заявила о втором за вечер обстреле Энергодара

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 61,83 (-0,52) Инвестиции, 17 авг, 16:22
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 60,76 (-0,67) Инвестиции, 17 авг, 16:22
Axios узнал о просьбе США к Израилю изменить правила боевых действий Политика, 00:29
США и страны ЕС запросили заседание Совбеза ООН из-за Украины Политика, 00:21
Госдеп заявил о праве России и Китая на проведение учений «Восток» Политика, 00:10
Блогеры творят историю. Главное о дебюте «Амкала» и 2DROTS в Кубке России Спорт, 00:00
Эксперты оценили спад ипотеки в России в полтриллиона рублей за год Финансы, 00:00
Данкверт разоблачил способы подмены мяса в детских сосисках Бизнес, 00:00
Права на табачный бренд West перешли в России к новым собственникам Бизнес, 00:00
Киевское «Динамо» проиграло первый матч решающего раунда квалификации ЛЧ Спорт, 17 авг, 23:51
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Из портов Украины вышли три судна с продовольствием Политика, 17 авг, 23:43
Жить в зеленом оазисе с городским комфортом: все о ЖК «Остров» РБК Стиль и Донстрой, 17 авг, 23:35
Запорожская ВГА заявила о втором за вечер обстреле Энергодара Политика, 17 авг, 23:29
Усик пришел на битву взглядов против Джошуа в образе казака и спел песню Спорт, 17 авг, 23:18
В Британии выплатят по £100 тыс. заразившимся ВИЧ при переливании крови Общество, 17 авг, 23:10
Экс-гендиректор «Спартака» назвал комедией жеребьевку Кубка России Спорт, 17 авг, 23:05
Военная операция на Украине ,  

Запорожская ВГА заявила о втором за вечер обстреле Энергодара

Город Энергодар в Запорожской области, где находится атомная электростанция, вновь подвергается обстрелу со стороны Украины, заявил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, по городу вели обстрел из тяжелой артиллерии. Других подробностей обстрела Рогов не сообщил. Вечером 17 августа он уже информировал о «массированном обстреле» Энергодара, но также без деталей.

МИД назвал вбросом статью WSJ о «воровстве» Россией энергии с ЗАЭС
Политика
Фото:РИА Новости

17 августа Рогов сообщил, что на АЭС, которая в июле-августе неоднократно подвергалась обстрелам, задержали двух сотрудников, которых подозревают в сотрудничестве ВСУ. Они «наводили удары по территории Энергодара и ЗАЭС», указал Рогов. По его словам, им могут предъявить обвинение в международном терроризме; за это преступление грозит до десяти лет тюрьмы.

Обстрелы станции вызвали беспокойство на мировом уровне. 11 августа по этому вопросу проходило специальное заседание Совета безопасности ООН. На нем глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что пока немедленной угрозы ядерной безопасности нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он счел необходимым как можно скорее допустить на станцию миссию МАГАТЭ.

Поездка специалистов агентства на ЗАЭС никак не согласуют, Россия обвиняет в препятствии этому ООН, другие стороны — Россию. В этой связи более 40 стран мира выступили с призывом к Москве вернуть контроль над АЭС Киеву.

Российская и украинская стороны взаимно обвиняют друг друга в обстрелах объекта, но при этом обе заявляют, что поддерживают идею визита миссии МАГАТЭ на станцию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Из-за работы времени на спорт не хватает. Как встроить его в свою жизнь
Инструкции
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС ВС РФ разрешил взыскивать налоговую недоимку с бенефициаров должника
Кейсы
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе
Инструкции

МИД России сообщил, что считает небезопасным приезд на АЭС специалистов МАГАТЭ через Киев. В ведомстве допустили, что им будут предложены альтернативные российские маршруты.

Теги
Запорожская область Запорожская АЭС обстрел Украина
Материалы по теме
В Запорожье обвинили ВСУ в массированном обстреле Энергодара
Политика
Власти Запорожья обвинили ВСУ в ударах по системе охлаждения АЭС
Политика
США заявили об отсутствии данных по превышению радиации у Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter