Запорожская ВГА заявила о втором за вечер обстреле Энергодара

Город Энергодар в Запорожской области, где находится атомная электростанция, вновь подвергается обстрелу со стороны Украины, заявил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, по городу вели обстрел из тяжелой артиллерии. Других подробностей обстрела Рогов не сообщил. Вечером 17 августа он уже информировал о «массированном обстреле» Энергодара, но также без деталей.

17 августа Рогов сообщил, что на АЭС, которая в июле-августе неоднократно подвергалась обстрелам, задержали двух сотрудников, которых подозревают в сотрудничестве ВСУ. Они «наводили удары по территории Энергодара и ЗАЭС», указал Рогов. По его словам, им могут предъявить обвинение в международном терроризме; за это преступление грозит до десяти лет тюрьмы.

Обстрелы станции вызвали беспокойство на мировом уровне. 11 августа по этому вопросу проходило специальное заседание Совета безопасности ООН. На нем глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что пока немедленной угрозы ядерной безопасности нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он счел необходимым как можно скорее допустить на станцию миссию МАГАТЭ.

Поездка специалистов агентства на ЗАЭС никак не согласуют, Россия обвиняет в препятствии этому ООН, другие стороны — Россию. В этой связи более 40 стран мира выступили с призывом к Москве вернуть контроль над АЭС Киеву.

Российская и украинская стороны взаимно обвиняют друг друга в обстрелах объекта, но при этом обе заявляют, что поддерживают идею визита миссии МАГАТЭ на станцию.

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МИД России сообщил, что считает небезопасным приезд на АЭС специалистов МАГАТЭ через Киев. В ведомстве допустили, что им будут предложены альтернативные российские маршруты.