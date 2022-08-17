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В Запорожье обвинили ВСУ в массированном обстреле Энергодара

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Victor / XinHua / Global Look Press )

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут массированный обстрел Энергодара, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики Зеленского открыли массированный огонь по району города Энергодара, в котором находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС», — написал он и призвал жителей города укрыться в безопасном месте.

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Фото:AP

Он добавил, что конкретной информации об ущербе и количестве пострадавших пока нет.

Город Энергодар и часть Запорожской области контролируют российские войска, там действуют военно-гражданские администрации.

Запорожские власти регулярно обвиняют украинские вооруженные силы в обстрелах Энергодара. 15 августа Рогов также обвинил ВСУ в обстреле жилых кварталов Энергодара и района Запорожской АЭС 25 снарядами тяжелой артиллерии.

За день до этого Рогов обвинил ВСУ в ракетном обстреле города, в результате которого погиб человек, и артиллерийском ударе по району местной теплоэлектростанции. Запорожская ТЭС расположена на левом берегу Каховского водохранилища рядом с АЭС.

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Удары по окрестностям Запорожской АЭС наносят с начала российской спецоперации на Украине 24 февраля в последние дни их интенсивность увеличилась. Москва и пророссийские власти региона обвиняют в обстрелах Киев, а Украина — российскую сторону. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) полагают, что немедленной угрозы ядерной безопасности из-за обстрелов или военных действий в районе АЭС нет.

Российские власти настаивают на приезде специалистов организации к этой станции и обвиняют Киев и Запад в попытках препятствовать этому. Страны G7 (Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США), напротив, считают, что визиту мешает присутствие на объекте российских военных, и призывают Россию передать АЭС под контроль Киева.

Теги
Запорожская область обстрел Украина
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