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МИД усомнился в безопасности поездки МАГАТЭ к Запорожской АЭС через Киев

МИД: поездка МАГАТЭ к Запорожской АЭС через Киев и линию фронта может быть небезопасной

Маршрут делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при поездке на Запорожскую АЭС через Киев и линию соприкосновения может оказаться небезопасным. Об этом заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, его цитирует «РИА Новости».

«Представьте себе, что значит через Киев — это значит, что на ЗАЭС они будут заезжать через линию фронта. Это огромный риск, с учетом того, что украинские вооруженные силы — это неоднородные вооруженные формирования», — сказал дипломат.

Так Вишневецкий прокомментировал слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который на брифинге 15 августа заявил, что секретариат организации поддержит любую поездку МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласятся Москва и украинские власти.

По словам Вишневецкого, Россия была готова организовать безопасный маршрут, но поездка не состоялась. Предложение направить миссию организации через Киев вызывает недоумение, заключил он.

Захарова обвинила Запад в недопущении специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

С начала российской военной операции на Украине 24 февраля по территории около Запорожской АЭС не раз наносили удары. В последнее время обстрелы стали более интенсивными. Москва и представители пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья (часть области контролируют российские войска) обвиняют в обстрелах Киев, а Украина — российскую сторону.

Российские власти «борются» за приезд инспекторов МАГАТЭ на станцию, однако ему препятствуют Киев и Запад, говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее похожие претензии в адрес ООН высказывало российское Минобороны.

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Страны «большой семерки» (G7, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) считают, что поездке специалистов мешает присутствие на объекте российских военных. Однако постпред России при ООН Василий Небензя утверждал, что вывод российских войск с территории Запорожской АЭС сделает ее уязвимой для атак и приведет к «чудовищным провокациям».

Территорию Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанции — контролируют российские военные. Управляют станцией по-прежнему украинские операторы.

Теги
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