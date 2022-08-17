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МИД назвал вбросом статью WSJ о «воровстве» Россией энергии с ЗАЭС

Американские СМИ The Wall Street Journal, продолжают «раскручивать маховик дезинформации» вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), обвиняя Россию в «воровстве» электроэнергии, говорится в заявлении российского МИДа.

Речь идет о статье The Wall Street Journal, в которой один из аналитиков, бывший сотрудник посольства США в Киеве, считает, что Россия стремится «аннексировать» энергопотоки, «отрезать» украинских потребителей от ЗАЭС и «выгодно продать» высвободившиеся объемы электроэнергии в условиях роста цен на энергоресурсы.

«Даже беглого ознакомления с этим очередным антироссийским вбросом Wall Street Journal достаточно, чтобы констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания», — заявили в МИДе.

В ведомстве отметили, что украинские военные «постоянно обстреливают» Запорожскую АЭС, а Россия просит организовать заседание Совета Безопасности ООН по этому поводу и призывает к «немедленному прекращению преступных действий украинских боевиков» и направлению миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станцию.

«Вывод напрашивается сам собой: уничтожая энергетическую инфраструктуру, киевский режим подвергает опасности ядерного катаклизма многомиллионное население европейского континента при попустительстве Вашингтона. Находящуюся в тысячах километрах от такой угрозы Wall Street Journal это явно не интересует», — заключили в МИД.

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После начала российской военной операции на Украине стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории Запорожской АЭС. Так, 16 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) произвели несколько десятков выстрелов по охлаждающему контуру станции.

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Более 40 стран, в том числе государства Евросоюза, США, Великобритания, Канада, Финляндия, Япония и другие, попросили Россию «немедленно вывести свои вооруженные силы и весь другой неправомочный персонал с территории Запорожской АЭС» и вернуть ее Украине.

Москва же в свою очередь настаивает на посещении АЭС специалистами МАГАТЭ. Однако, по словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, «западное сообщество вместе с киевским режимом» этому визиту препятствуют. Страны G7, в свою очередь, заявили, что поездке специалистов мешает присутствие на объекте российских военных.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположена в городе Энергодар Запорожской области Украины. Южную и центральную части этой области, в частности Энергодар и территорию самой АЭС, контролируют российские силы. Работают на станции украинские операторы.

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