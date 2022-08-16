Поезда в Крыму после взрыва возобновили движение по графику

Поезда в Крыму начали ходить по расписанию после задержки из-за взрывов под Джанкоем, сообщил перевозчик на полуостров «Гранд Сервис Экспресс» на сайте.

Поезда из Симферополя до Астрахани и Москвы, а также из Севастополя до Мурманска и из Феодосии до Москвы отправятся согласно расписанию, отметили в компании.

Поезд Симферополь — Смоленск уехал по временной схеме движения со станции Владиславовка после трехчасовой задержки, уточнил перевозчик. Таким же путем отправились два состава Симферополь — Москва. Их пассажиров привезли во Владиславовку на автобусах.

Пассажиров поезда Евпатория — Санкт-Петербург на электричке отвезли до Джанкоя, откуда состав отправился по графику. А пассажиров поезда Севастополь — Москва на электричке довезли до Симферополя.

Утром 16 августа, по версии Министерства обороны, в результате диверсии на временном складе под Джанкоем взорвались боеприпасы. Пострадали два человека, а железнодорожные пути, по которым следуют поезда со стороны Керчи через Джанкой в Симферополь, Севастополь и Евпаторию, получили повреждения.

С задержкой поездов столкнулись 3422 пассажира. Власти республики изменили маршрут поездов так, чтобы они отправлялись с Владиславовки, рядом с которой находится развилка путей на Джанкой и Феодосию. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полотно восстановлено.