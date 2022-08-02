Шойгу сообщил об уничтожении шести HIMARS и 33 гаубиц М777 на Украине
Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 33 гаубицы М777 американского производства, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, а также шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового (РСЗО) огня HIMARS, — сказал Шойгу.
Кроме того, по словам министра, за прошедшие две недели ВСУ «лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) типа Stinger».
Шойгу в очередной раз отметил, что «бесконтрольные» поставки вооружений Украине угрожают безопасности всего региона.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Поставки РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним на Украину американские власти одобрили в начале июня, в Пентагоне затем пообещали передавать ВСУ необходимые разведданные для ударов.
К концу июля Киев получил 12 таких систем. «Это часть из более чем 20 [установок], которые США и наши союзники пообещали передать. Мы также обучили 200 украинцев применению HIMARS и подготовка еще большего количества продолжается», — отметил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
В конце июня главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что HIMARS уже применяют в Донбассе. Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий не исключал использование HIMARS против российских объектов в Крыму.
Москва неоднократно критиковала поставки вооружений на Украину западными странами. Президент Владимир Путин указывал, что таким образом Запад намерен «как можно дальше затянуть» конфликт. В Кремле при этом говорили, что поставленного Украине оружия недостаточно, чтобы помешать России достичь поставленных целей в ходе спецоперации.