Киев заключил контракт на покупку у США второй партии комплексов Javelin

Киев заключил контракт на покупку у США второй партии комплексов Javelin

Число комплексов, которые получит Украина, в Минобороны не назвали. Ранее Bloomberg сообщал, что Киеву продадут два новых Javelin. Первая партия, поступившая весной 2018 года, насчитывала 37 таких комплексов

Украина заключила с США договор о поставке второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

По его словам, заключить контракт удалось «за счет сосредоточения ресурсов» в четвертом квартале текущего года. «Мы также заказываем аналогичные ракетные комплексы нашего национального производителя», — добавил он.

Как заявил Петренко, в 2019 году украинским Минобороны было реализовано три контракта, два из которых с американским правительством и один с НАТО. «Это позволяет нам использовать все ресурсы, которые существуют на рынке вооружения», — отметил замминистра.

Петренко, комментируя заключение контрактов, заявил, что оборонное ведомство наращивает темпы поставок в войска именно современных вооружений и новых образцов военной техники. «Конечно, нужно поддерживать технические возможности того, что мы имеем, но важно двигаться в ногу с технологическим процессом», — считает он.