Минобороны России заявило об уничтоженных HIMARS и Ми-24 украинских сил
У Краматорска в ДНР уничтожена пусковая установка HIMARS и склад боеприпасов к ней, сообщило Министерство обороны России в субботнем брифинге.
В Николаевской области на вертолетной площадке уничтожены два вертолета Ми-24 ВСУ.
Со слов представителя ведомства Игоря Конашенкова, российские средства ПВО сбили в воздухе четыре снаряда HIMARS в районе Новой Каховки в Херсонской области, а также уничтожили четыре украинских беспилотника в Харьсковской области.
Конашенков утверждает, что российские военные подавили два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районе Соледара и Артемовска в Донецкой области, три артиллерийских взвода орудий «Акация», а также пять взводов гаубиц Д-30.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
CША с начала лета поставляют Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего Пентагон пообещал передать Киеву 20 таких установок, из них 16 уже прибыли в страну. Как отметили в Вашингтоне, перед этим Украина заверила, что не будет использовать системы для ударов по российской территории. В Минобороны страны при этом допустили их применение по целям в Крыму (Украина считает Крым оккупированной территорией; Россия, в состав которой полуостров вошел после референдума в 2014 году, не раз говорила, что считает вопрос о его принадлежности закрытым).
2 августа министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные уничтожили на Украине шесть установок HIMARS. В Пентагоне это не подтвердили, заявив, что ВСУ продолжают использовать каждую из РСЗО, которые ей поставили США и союзники.