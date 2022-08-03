Пентагон усомнился в уничтожении шести HIMARS на Украине

ВСУ продолжают использовать каждую из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые ей поставили США и союзники, утверждают в Пентагоне. Накануне Шойгу сообщил, что российские военные уничтожили шесть таких установок на Украине

РСЗО HIMARS (Фото: Вооруженные силы Украины / ZUMA / ТАСС)

Заявление министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении на Украине шести пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS не соответствует действительности, утверждает пресс-секретарь Пентагона Тодд Брессейл. По его словам, украинские силы применяют «каждую из систем РСЗО, которые предоставили США, их союзники и партнеры».

Так в Пентагоне отреагировали на слова Шойгу. Накануне он заявил, что Россия с начала спецоперации уничтожила на Украине шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS, а также 33 гаубицы М777 американского производства и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. Помимо этого, за последние две недели ВСУ лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) типа Stinger, добавил министр.

Президент США Джо Байден объявил о передаче Украине систем HIMARS в начале июля. Всего Киев получит 20 таких РСЗО, из них 12 уже поставлены. В Минобороны Украины обещали, что не будут использовать системы для ударов по российской территории, но при этом допустили их применение по целям в Крыму.

В свою очередь, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что при попытке использовать американские РСЗО против российских территорий Москва «будет действовать на поражение» центров принятия решений, которые «находятся даже не на территории Киева».

Российские власти и ранее неоднократно критиковали Запад за поставки оружия Украине. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, «продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием <...> лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы».