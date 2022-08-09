Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас о привилегии посещать ЕС

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение ЕС для россиян — не право, а привилегия, это «нацистская хрень», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка <...> Так и хочется ей напомнить другие слова: «То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка», — написал он.

Речь идет о призыве Каллас прекратить выдавать туристические визы россиянам. «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала премьер в Twitter.

По словам эстонского политика, пока авиасообщение между Россией и странами ЕС закрыто, основной туристический поток приходится на приграничные страны — Финляндию, Эстонию и Латвию, поэтому «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

Подобные заявления звучали и в Хельсинки: МИД страны указывал, что рассматривают шесть вариантов ограничения туризма из России — в том числе и полное прекращение выдачи виз. Латвия пошла дальше и уже приостановила выдачу россиянам на неопределенный срок.

Заявление эстонского политика также прокомментировал сенатор Андрей Клишас. «Привилегией является то, что эстонцам позволили жить в собственном государстве, советская власть позволила когда-то», — написал он в Telegram.

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Ранее 9 августа Медведев также высказался по поводу заявления украинского президента Владимира Зеленского (его он назвал «коверным» и «главным украинским клоуном»), который призвал западные страны закрыть границы для россиян. Зеленский заявил, что можно «призвать к ответственности все население» России, изолировав его.

«Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — так оценил слова Зеленского Медведев.

В Еврокомиссии ранее исключали возможность введения полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — заявили в пресс-службе ЕК в конце июля.