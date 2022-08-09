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Медведев увидел идеи Гитлера в словах Зеленского об изоляции русских

Слова Зеленского об ответственности «всех россиян» за события на Украине снимают вопросы «о природе украинской власти», считает Медведев. Ранее Зеленский назвал изоляцию россиян в России единственным способом «повлиять на Путина»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского об «ответственности всех русских» за происходящее на Украине с идеями, которые «пытался реализовать Гитлер». Об этом он написал в Telegram.

«Главный украинский клоун предложил «призвать к ответственности все население России». Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» — написал Медведев.

Накануне Зеленский в интервью газете The Washington Post заявил, что западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. По его мнению, россиян нужно изолировать от мира, так как они несут ответственность за происходящее на Украине.

«Тогда они поймут. Они скажут: «Это не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?» Может. Население выбрало это правительство», — заявил Зеленский.

По его словам, все ранее введенные санкции против России являются «слабыми» по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей. «Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там сами. Это единственный способ повлиять на [президента России Владимира] Путина», — считает президент Украины.

Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян
Политика
Фото:LUDOVIC MARIN / POOL / EPA / ТАСС

За запрет на выдачу въездных виз россиянам выступили Эстония, Латвия. Латвия уже объявила о приостановке выдачи виз россиянам на неопределенный срок. МИД Эстонии ранее инициировал обсуждение запрета на выдачу виз россиянам на уровне всего Евросоюза.

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Обсуждают вопрос о запрете на выдачу виз гражданам России также в Финляндии, где за эту инициативу выступили ведущие финские партии.

Идея также нашла поддержку среди населения, в ее поддержку выступили более половины участников опроса, организованного местной телерадиокомпанией Yle. На вопрос о том, должна ли Финляндия прекратить выдачу разрешений на въезд гражданам России, положительно ответили 58% опрошенных, 24% проголосовали за продолжение выдачи разрешительных документов, а еще 18% граждан ответить затруднились.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Европейская комиссия ранее исключила полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам Евросоюза. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — заявила Европейская комиссия в ответ на запрос финской газеты Helsingin Sanomat о возможности прекращения выдачи российским гражданам туристических виз.

В то же время в Брюсселе напомнили, что страны объединения вправе самостоятельно решать, выдавать визу на въезд в страну или нет. Члены объединения должны учитывать, будет ли приезд туриста угрожать национальной безопасности, общественному порядку или международным отношениям. Если это так, то в разрешении на въезд конкретному кандидату может быть отказано.

Оформление краткосрочных шенгенских виз россиянам по тем или иным основаниям уже ограничили визовые центры Бельгии, Мальты, Нидерландов, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Дмитрий Медведев Владимир Зеленский визы
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