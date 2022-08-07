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Волкер предупредил о «сверхтяжелых временах» для России и Украины

Евросоюз, Россию и Украину ждут тяжелые времена, как зимой, так и после нее, заявил бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в беседе с украинскими журналистами, его слова приводит ТСН.

«Я считаю, что эта зима будет тяжелая для всех: Европы, Украины и для России тоже. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную. Для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами», — сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что европейские власти готовятся к предстоящей зиме.

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По мнению Волкера, все государства должны понимать, что «сверхтяжелые времена еще впереди». Он допустил, что российская спецоперация может продолжиться и летом 2023 года.

Российская спецоперация на Украине началась более пяти месяцев назад — 24 февраля. В начале марта министр обороны Сергей Шойгу говорил, что она закончится только когда Россия достигнет поставленных целей. Среди них глава государства Владимир Путин перечислял защиту населения Донбасса, демилитаризацию и «денацификацию» Украины. В конце мая российское Минобороны назвало целью операции полное освобождение Донбасса.

В Кремле не раз заверяли, что спецоперация идет по плану. В конце мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на сроки спецоперации влияет приказ российским военным «категорически избегать нападений и ударов по гражданской инфраструктуре». Президент России Владимир Путин призвал не подгонять военных и не говорить о сроках спецоперации, так как они связаны с интенсивностью боевых действий и риском потерь.

Неназванные собеседники Reuters из числа дипломатов ЕС говорили, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед главами государств G7, заявил о желании Киева завершить боевые действия к концу года, до начала зимы.

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