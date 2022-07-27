В Крыму предложили расширить географию спецоперации на Николаев и Одессу

Географию южного направления спецоперации России на Украине необходимо расширить на Одессу и Николаев. Об этом «РИА Новости» заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, «освобождение» указанных областей позволит обеспечить безопасность границ и сорвать планы Североатлантического альянса по закреплению в Черноморском регионе.

«Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине», — добавил Константинов.

Россия ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля, глава государства Владимир Путин утверждал, что она, в частности, необходима для защиты мирного населения Донбасса от «геноцида» со стороны киевского режима.

В апреле российское Минобороны объявило, что целью второго этапа спецоперации будет контроль над Донбассом и Южной Украиной, а также обеспечение сухопутного коридор в Приднестровье. Глава ДНР Денис Пушилин тогда говорил, что первостепенной целью республик Донбасса является выход на «конституционные границы». Путин после начала спецоперации подчеркивал, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.