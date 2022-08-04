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Байден одобрил решение Сената о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден приветствовал решение Сената одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО и поблагодарил сенаторов за быстрое продвижение процесса, говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

По мнению Байдена, присоединение Финляндии и Швеции к альянсу еще больше укрепит его коллективную безопасность. Он указал, что США по-прежнему привержены безопасности этих стран.

«Я с нетерпением жду подписания протоколов о вступлении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с высокоэффективными вооруженными силами, в величайшем оборонительном союзе в истории», — заявил президент Штатов.

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&nbsp;Джо Байден

Ранее Сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов по присоединению Финляндии и Швеции в НАТО. За расширение альянса проголосовали 83 сенатора, один выступил против. Штаты пополнили список из более 20 стран — членов НАТО, которые должны одобрить членство Хельсинки и Стокгольма. Ратифицировать протоколы должны все государства, входящие в блок.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае. Страны подчеркивали, что решение связано с военной операций России на Украине, однако не направлено против Москвы и обусловлено «изменившейся ситуацией в сфере безопасности».

В мае на фоне военной операции России на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после многолетнего отказа вступать в альянс. После успешных переговоров с Турцией, которая выступила против присоединения этих стран в связи с их поддержкой курдских партий, которые Анкара считает террористическими организациями, Финляндия и Швеция были приглашены в блок.

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При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что парламент ратифицирует их заявки только после того, как они выполнят данные Анкаре в процессе переговоров обещания.

Президент Владимир Путин говорил, что у России нет проблем со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, однако предупредил о зеркальном ответе в случае размещения там военного контингента и вооружения.

Теги
Швеция Финляндия Сенат США НАТО Джо Байден
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