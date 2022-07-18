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Эрдоган назвал условие для заморозки вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции вновь пригрозил противодействовать вступлению двух стран в альянс, если они не выполнят свои обещания. Анкара согласилась поддержать кандидатуры Швеции и Финляндии при условии, что те выдадут ей «террористов»
Реджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган (Фото: Manu Fernandez / AP)

Если Швеция и Финляндия не выполнят поставленные им условия, Анкара заморозит процесс их вступления в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.

Две страны подали заявки о членстве в альянс в мае, объяснив свое решение изменениями в области безопасности после начала российской военной операции на Украине. Условием для вступления любого государства в НАТО является одобрение всех членов блока, но Турция выступила против и потребовала, чтобы Стокгольм и Хельсинки сначала выдали находящихся на их территории членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в республике признана террористической.

28 июня Эрдоган встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Стороны смогли договориться, и Анкара согласилась поддержать кандидатов. Президент Турции впоследствии заявил, что парламент ратифицирует их заявки только после того, как они выполнят данные Анкаре обещания. Швеция и Финляндия должны выдать «террористов», оперативно внести изменения в законодательство о террористических организациях и «предотвратить террористическую пропаганду против Турции».

Эрдоган перечислил обещания Швеции и Финляндии ради вступления в НАТО
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган

1 июля глава государства еще раз подчеркнул, что Турция вернется к первоначальной позиции насчет членства Швеции и Финляндии в альянсе, если увидит «попытки затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерие».

Глава МИД Швеции Анн Линде называла преувеличенными опасения, что Анкара вновь решит заблокировать вступление в стран альянс. «Я думаю, мы так много работали над этим, что нам не нужно сильно беспокоиться о том, что возникнут дальнейшие проблемы. Но с моей стороны было бы неразумно говорить, что вообще ничего не всплывет», — отметила она.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Финляндия Швеция НАТО Рабочая партия Курдистана
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