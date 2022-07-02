Байден направил отчет конгрессу по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:58
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 22:33
Президент Узбекистана ввел режим ЧП в Каракалпакстане Политика, 22:17
В Псковской области загорелся музей Римского-Корсакова Общество, 22:15
«Челси» проведет расследование после сообщений о самоубийстве сотрудника Спорт, 21:46
В Сербии сочли, что Запад попросит «пехоту для конфликтов с Россией» Политика, 21:45
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:44
Лукашенко назвал «симптомы» борьбы Запада за доминирование в Средней Азии Политика, 21:42
«Взрослые чудаки в коротких штанишках». Памяти Леонида Шварцмана Общество, 21:42 
Байден направил отчет конгрессу по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 21:40
Тренер рассказал о новой программе Камилы Валиевой Спорт, 21:13
ЕСПЧ отказал Франции в экстрадиции россиянина Винника в Грецию Общество, 21:02
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 20:55
Пророссийские власти Запорожья сообщили об обстреле поезда у Мелитополя Политика, 20:53
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден направил отчет конгрессу по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. В конце июня их официально пригласили вступить в альянс
&nbsp;Джо Байден
 Джо Байден (Фото: Chris Kleponis / Global Look Press)

Президент США Джо Байден направил в профильные комитеты Конгресса отчеты по вопросу о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома. Эта процедура необходима для ратификации протокола о вступлении этих стран в альянс.

Отчеты готовятся в соответствии с требованиями протоколов к североатлантическому договору о присоединении Польши, Венгрии и Чехии в 1998 году. В отчете, в частности, должна быть изложена информация о выполнении требований по безопасности для членства в НАТО и оценка работы потенциальных членов по защите деятельности разведки и методах ее работы.

Кого и почему НАТО считало своими угрозами. Видео
Политика

Швеция и Финляндия заявили о желании вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Заявки были поданы в мае, однако препятствием для вступления стала Турция, которая обвинила скандинавские страны в укрытии на своей территории террористов, в частности членов Курдской рабочей партии (в Турции она признана террористической).

В конце июня в Мадриде состоялся саммит НАТО, где прошла встреча с участием Турции, Швеции и Финляндии, по итогам которой Анкара одобрила вступление последних двух в альянс. После этого НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию вступить в военный блок.

Для их вступления необходимо, что все 30 стран-членов альянса ратифицировали соответствующее соглашение. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкий парламент не будет рассматривать данный вопрос, пока Швеция и Финляндия не выполнять данные Анкаре общения. В частности, он сообщил об гарантиях Швеции экстрадировать в Турции более 70 террористов, а также внести в законодательство изменения о террористических организациях.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Финляндия Швеция НАТО Джо Байден Конгресс
Материалы по теме
Эрдоган призвал Финляндию и Швецию не затягивать исполнение обещаний
Политика
Грушко заявил о начале НАТО новой гонки вооружений
Политика
МИД назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО печальнейшим эпизодом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter