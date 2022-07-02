Байден направил отчет конгрессу по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. В конце июня их официально пригласили вступить в альянс

Джо Байден (Фото: Chris Kleponis / Global Look Press)

Президент США Джо Байден направил в профильные комитеты Конгресса отчеты по вопросу о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, сообщила пресс-служба Белого дома. Эта процедура необходима для ратификации протокола о вступлении этих стран в альянс.

Отчеты готовятся в соответствии с требованиями протоколов к североатлантическому договору о присоединении Польши, Венгрии и Чехии в 1998 году. В отчете, в частности, должна быть изложена информация о выполнении требований по безопасности для членства в НАТО и оценка работы потенциальных членов по защите деятельности разведки и методах ее работы.

Швеция и Финляндия заявили о желании вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине. Заявки были поданы в мае, однако препятствием для вступления стала Турция, которая обвинила скандинавские страны в укрытии на своей территории террористов, в частности членов Курдской рабочей партии (в Турции она признана террористической).

В конце июня в Мадриде состоялся саммит НАТО, где прошла встреча с участием Турции, Швеции и Финляндии, по итогам которой Анкара одобрила вступление последних двух в альянс. После этого НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию вступить в военный блок.

Для их вступления необходимо, что все 30 стран-членов альянса ратифицировали соответствующее соглашение. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкий парламент не будет рассматривать данный вопрос, пока Швеция и Финляндия не выполнять данные Анкаре общения. В частности, он сообщил об гарантиях Швеции экстрадировать в Турции более 70 террористов, а также внести в законодательство изменения о террористических организациях.