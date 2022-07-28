Медведев пообещал симметричную реакцию на вступление Финляндии в НАТО

По словам замглавы Совбеза, присоединение Швеции и Финляндии к альянсу ухудшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, а граница Карелии с Финляндией фактически превратится в границу России с НАТО

Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Россия симметрично отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, не уточнив, о чем идет речь.

«Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной», — сказал он журналистам по итогам прошедшего в Карелии совещания об обеспечении безопасности России на северо-западном направлении (цитата по «Интерфаксу»).

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В то же время замглавы Совбеза указал, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО может ухудшить ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, «потому что Балтийское море сейчас, по сути, становится морем, где доминируют страны НАТО». Медведев также отметил, что теперь граница Карелии с Финляндией становится границей России с НАТО.

В мае на фоне военной операции России на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Страны подчеркивали, что решение не направлено против Москвы и обусловлено изменившейся ситуацией в сфере безопасности.

По процедуре заявки должны одобрить все члены НАТО, однако против выступила Турция. Она требовала, чтобы страны выдали Анкаре членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией, закрыли все организации, связанные со структурами РПК, а также предоставили Турции гарантии.

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28 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Стороны смогли договориться по вопросу вступления стран в НАТО, и Анкара согласилась поддержать кандидатов. Эрдоган впоследствии заявил, что парламент ратифицирует их заявки только после того, как они выполнят данные Анкаре обещания.

В начале июля Эрдоган вновь подчеркнул, что Турция вернется к первоначальной позиции насчет членства Швеции и Финляндии в альянсе, если увидит «попытки затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерие».

В то же время глава МИД Швеции Анн Линде называла преувеличенными опасения, что Анкара может снова заблокировать вступление стран в альянс. «Я думаю, мы так много работали над этим, что нам не нужно сильно беспокоиться о том, что возникнут дальнейшие проблемы. Но с моей стороны было бы неразумно говорить, что вообще ничего не всплывет», — заявила она.