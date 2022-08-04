Сенат США одобрил присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Таким образом США пополнили перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении НАТО. Для вступления в блок Финляндии и Швеции необходимо согласие всех 30 членов альянса

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Сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, передает Reuters.

По данным агентства, «за» присоединение стран к военному альянсу проголосовало 83 сенатора, «против» — один.

Таким образом резолюция была принята большинством от 67 необходимых голосов, а США пополнили перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении НАТО. Для вступления в блок НАТО Швеции и Финяндии необходимо, чтобы все 30 стран-членов альянса ратифицировали соответствующее соглашение.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года. Страны подчеркивали, что решение связано с военной операций России на Украине, однако оно не направлено против Москвы и обусловлено «изменившейся ситуацией в сфере безопасности».



По процедуре заявки должны одобрить все члены НАТО, однако против выступила Турция. Она требовала, чтобы страны выдали Анкаре членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией, закрыли все организации, связанные со структурами РПК, а также предоставили Турции гарантии.



Тем не менее уже в конце июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Стороны смогли договориться по вопросу вступления стран в НАТО, и Анкара согласилась поддержать кандидатов. Эрдоган впоследствии заявил, что парламент ратифицирует их заявки только после того, как они выполнят данные Анкаре обещания.

В начале июля Эрдоган вновь подчеркнул, что Турция вернется к первоначальной позиции насчет членства Швеции и Финляндии в альянсе, если увидит «попытки затянуть реализацию взятых обязательств или лицемерие».



В то же время глава МИД Швеции Анн Линде называла преувеличенными опасения, что Анкара может снова заблокировать вступление стран в альянс. «Я думаю, мы так много работали над этим, что нам не нужно сильно беспокоиться о том, что возникнут дальнейшие проблемы. Но с моей стороны было бы неразумно говорить, что вообще ничего не всплывет», — заявила она.