Эрдоган перечислил обещания Швеции и Финляндии ради вступления в НАТО
Швеция и Финляндия должны выполнить данные Анкаре обещания, после этого парламент Турции ратифицирует их заявки о вступлении в НАТО (кандидат должен получить одобрение от всех стран — членов организации), заявил на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса Реджеп Тайип Эрдоган.
«Главное — выполнять свои обещания. С этого момента мы будем тщательно следить за процессом и предпринимать встречные шаги», — цитирует президента Турции СNN Turk.
Политик заявил, что Швеция и Финляндия должны выдать Анкаре «террористов», как можно быстрее внести изменения в законодательство о террористических организациях, а также «предотвратить террористическую пропаганду против Турции».
«Швеция обещает, что 73 террориста будут экстрадированы в Турцию», — сообщил он, отметив, что получил соответствующие гарантии.
Швеция и Финляндия заявили о планах вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине, но препятствием стала позиция Турции, которая заявила, что две страны предоставляют убежище членам Курдской рабочей партии и сторонникам религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают вдохновителем попытки переворота в 2016 году.
На саммите НАТО, который начался в Мадриде 28 июня, Турция, Швеция и Финляндия провели переговоры, по итогам которых Анкара дала согласие на вступление. После этого НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в альянс, а генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сообщил, что вступление станет одним из самых быстрых в истории военного блока.
Российский президент Владимир Путин, комментируя планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил, что в России «не обеспокоены этим», но предупредил о зеркальном ответе Москвы в случае размещения в этих странах военного контингента и инфраструктуры альянса.