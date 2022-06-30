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Политика ,  

Эрдоган перечислил обещания Швеции и Финляндии ради вступления в НАТО

В частности, президент республики сообщил, что Швеция пообещала выслать 73 членов Курдской рабочей партии, которая в Турции объявлена террористической организацией
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Manu Fernandez / AP)

Швеция и Финляндия должны выполнить данные Анкаре обещания, после этого парламент Турции ратифицирует их заявки о вступлении в НАТО (кандидат должен получить одобрение от всех стран — членов организации), заявил на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса Реджеп Тайип Эрдоган.

«Главное — выполнять свои обещания. С этого момента мы будем тщательно следить за процессом и предпринимать встречные шаги», — цитирует президента Турции СNN Turk.

Политик заявил, что Швеция и Финляндия должны выдать Анкаре «террористов», как можно быстрее внести изменения в законодательство о террористических организациях, а также «предотвратить террористическую пропаганду против Турции».

«Швеция обещает, что 73 террориста будут экстрадированы в Турцию», — сообщил он, отметив, что получил соответствующие гарантии.

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Швеция и Финляндия заявили о планах вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине, но препятствием стала позиция Турции, которая заявила, что две страны предоставляют убежище членам Курдской рабочей партии и сторонникам религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают вдохновителем попытки переворота в 2016 году.

На саммите НАТО, который начался в Мадриде 28 июня, Турция, Швеция и Финляндия провели переговоры, по итогам которых Анкара дала согласие на вступление. После этого НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию в альянс, а генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг сообщил, что вступление станет одним из самых быстрых в истории военного блока.

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Российский президент Владимир Путин, комментируя планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил, что в России «не обеспокоены этим», но предупредил о зеркальном ответе Москвы в случае размещения в этих странах военного контингента и инфраструктуры альянса.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
НАТО Финляндия Швеция Турция курды Реджеп Тайип Эрдоган

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