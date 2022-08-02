Песков назвал темы предстоящей встречи Путина и Эрдогана в Сочи

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На переговорах, которые пройдут в Сочи 5 августа, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят двустороннее взаимодействие, экономику, обстановку в Сирии и на Украине, а также вывоз зерна из украинских портов, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«[Эта встреча —] хорошая возможность сверить часы по вывозу зерна из украинских портов», — уточнил Песков.

О планах глав государств провести переговоры в Сочи стало известно 26 июля. Тогда TRT Haber сообщал, что Путин и Эрдоган должны обсудить военные действия на Украине и оценить ситуацию по зерновому коридору. В Кремле говорили, что лидеры двух стран обсудят региональные проблемы и двусторонние отношения.

Позднее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов добавил, что президенты могут обсудить и торгово-экономическое сотрудничество между странами, которое, по его словам, развивается «достаточно мощно». За прошедшее полугодие товарооборот между Россией и Турцией вырос наполовину по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал Ерхов.

Последний раз Путин и Эрдоган встречались19 июля в Тегеране на полях трехстороннего саммита в астанинском формате. Тогда они, в частности, обсудили экспорт украинского зерна.

23 июля глава МИД Германии Анналена Бербок сочла «вызовом» присутствие Эрдогана на совместной фотографии с Путиным и иранским коллегой Ибрахимом Раиси, так как Турция входит в НАТО и оказывает Украине военную помощь. Эрдоган после этого назвал неподобающим отношение западных политиков к Путину. «Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — считает президент Турции.

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Через три дня после встречи президентов в Иране в Стамбуле были подписаны соглашения по вывозу зерна из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного.