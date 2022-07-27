Посол назвал возможные темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Владимир Путин (справа) и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Алексей Дружинин / Sputnik / AP)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа могут обсудить региональные вопросы, ситуацию на Украине, в Черноморском регионе и в Сирии, сообщил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов в эфире канала «Россия 24».

«Темы для своей беседы определят сами президенты, — отметил дипломат. — Как правило, в беседах на высшем уровне между российским и турецким руководителями обсуждается достаточно широкий круг тем, которые интересуют наши две страны. Это и международные вопросы, и региональная проблематика».

Еще один интересующий обе стороны вопрос — их торгово-экономическое сотрудничество, которое, по словам Ерхова, развивается «достаточно мощно, достаточно успешно». «За первую половину года мы уже показатель прошлогодний перевыполнили, у нас за первые шесть месяцев примерно сейчас $26 млрд [товарооборот] — то есть это рост наполовину, на 50%», — рассказал он.

О планах президентов провести переговоры в Сочи стало известно накануне. TRT Haber сообщал, что Путин и Эрдоган должны обсудить военные действия на Украине и оценить ситуацию по зерновому коридору. В Кремле заявили, что лидеры двух стран обсудят региональные проблемы и двусторонние отношения.

Последний раз президенты встречались на полях трехстороннего саммита в «астанинском формате» в Тегеране 19 июля. Тогда они обсудили экспорт украинского зерна.

23 июля глава МИД Германии Анналена Бербок назвала «вызовом» присутствие Эрдогана на совместной фотографии с Путиным и иранским коллегой Ибрахимом Раиси, так как Анкара входит в НАТО и оказывает Украине военную помощь. Президент Турции после этого назвал неподобающим отношение западных политиков к Путину. «Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — считает президент Турции.

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