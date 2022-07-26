Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит с однодневным визитом Сочи, со ссылкой на его канцелярию сообщил Reuters.
Как пишет Habertürk, в Сочи Эрдоган планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что они обсудят конфликт на Украине, а также оценят ситуацию по зерновому коридору, сообщил TRT Haber.
Позже информацию о встрече подтвердил и Кремль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган обсудят региональные проблемы и двусторонние отношения, передает «РИА Новости».
В прошлый раз главы государств встречались 19 июля во время трехстороннего саммита в «астанинском формате» в Тегеране. До саммита Эрдоган и Путин также провели двусторонние переговоры. Тогда они в том числе обсудили вопрос экспорта украинского зерна, и спустя несколько дней Россия и Украина заключили с Турцией соответствующие соглашения.
Ранее 26 июля TGRT Haber и Milliyet сообщили, что Путин предложил Эрдогану развивать совместное производство ударных беспилотников Bayraktar. По их информации, президент Турции заявил об этом на заседании Центрального исполнительного совета правящей Партии справедливости и развития.
Bayraktar TB2 — это турецкий боевой беспилотник, его разработала и производит частная компания Baykar Makina. Украина закупила первые Bayraktar в 2019 году, а с весны 2021-го поставила их на боевое дежурство.
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